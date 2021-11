CR7 kot Jordan, genij tudi Iličić

»Obžalovanje za dvema izgubljenima točkama je velikansko, o tem ni dvoma,« je po neodločenem izidu v 4. krogu skupine F nogometne lige prvakov tarnal trener Atalante Gian Piero Gasperini. Atalanta je v Bergamu proti Manchester Unitedu dvakrat vodila, uvodni gol je po veliki napaki vratarja rdečih vragov Davida De Gee, žogo je pod telesom spustil v mrežo, zabil Josip Iličić, a je večni mladenič Cristiano Ronaldo zarjavele angleške hudiče dvakrat rešil z zadetkoma v sodniškem dodatku prvega in drugega polčasa. Nič čudnega, da je Norvežan na klopi ManUniteda Ole Gunnar Solskjaer pohvalil vikinško voljo svojega portugalskega aduta.

»On je za nas tako pomemben in vpliven, kot je bil za Chicago Bulls košarkarska legenda Michael Jordan. Če morate v izdihljajih tekme nekomu podati žogo, sta to oba omenjena,« je omenil Solskjaer. In Ronaldo v letošnjem elitnem klubskem tekmovanju stare celine ni prvič iz težav rešil svojega moštva, Atalanta je na Old Traffordu vodila z 2:0, za 3:2 je odločil ... ve se, kdo. Portugalec je Norvežana (126 golov) zdaj denimo tudi prehitel na večni lestvici najboljših strelcev Manchester Uniteda. Po vrnitvi na Old Trafford je kot staro vino, zadel je na vseh tekmah lige prvakov, skupaj petkrat, štiri žoge v mreži ima iz angleškega prvenstva. »Ne razumem ljudi, ki pravijo, da je Ronaldo težava za moštvo. On pa problem! Nikoli ne zgreši tarče, ali zabije gol ali pa je vratar takrat na pravem mestu,« je o problematiki 36-letnega narcisoidnega Portugalca, ki naj bi imel težave z ekipnim duhom, spregovoril Atalantin trener Gasperini.

Superpoljak

Možu z vzdevkom CR7 sicer zamerijo, da pri pritiskanju na nasprotne igralce ni ravno ideal nadležneža, zaradi tega naj bi trpela tudi uravnovešenost rdečih vragov pri obrambnih nalogah. A če je nekdo genij, zakaj ga omejevati na naloge, ki jih morajo opraviti »povprečni« sleherniki? Ti pa tudi ne zabijejo gola ob vsaki izraziti priložnosti. Genij je tudi Josip Iličić, stalnost pri predstavah, ki jo za največje mojstre zahteva serie A, nikoli ni bila njegova največja čednost, a ko pokaže svojo nadarjenost za okroglo usnje, potem tudi nogometni sladokusci lahko le odprejo usta. Ni se pa tudi še izpel, v njem so še iskrice. V torek sta bila v ligi prvakov dejavna še dva slovenska igralca. Dinamo Kijev je doma z 0:1 izgubil z Barcelono, zdaj že trdni ukrajinski domačin Benjamin Verbič je v igro vstopil v 77. minuti.

Slovenski reprezentant je imel lepo priložnost za izenačenje pet minut pozneje, a je z volejem z leve strani slabo pomeril na katalonska vrata. Je pa Barçin strelec Ansu Fati svoj gol posvetil soigralcu Sergiu Agüeru, ki bo zaradi zdravstvenih težav s srcem z igrišč odsoten najmanj tri mesece. V skupini G je Sazburg z 1:2 izgubil v Wolfsburgu, Benjamin Šeško je igral od 63. minute. V Barcelonini skupini E je Bayern zapečatil napredovanje v osmino finala, Benfica je padla s 5:2, poljski zvezdnik Robert Lewandowski pa je v svojem stotem nastopu v ligi prvakov zbral tri zadetke. Zgrešil je še enajstmetrovko, a skupen zbir golov v elitnem tekmovanju dvignil na 81. Impresivno!