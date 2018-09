Na živce mu gre, a osvojil je srebro

Peter Kauzer bo na vodi srebrnega olimpijskega leska znova iskal žlahtni uspeh.

LJUBLJANA – Brazilija, kajakaška dežela? Takšni športni prividi seveda niso mogoči, a ker je Rio de Janeiro pred dvema letoma gostil poletne olimpijske igre, je treba športne objekte, zgrajene ob tej priložnosti, kolikor se da uporabljati tudi v letih po igrah. Toda zaradi nepriljubljenosti slaloma na divjih vodah v deželi kariok je tudi umetno progo v Riu že načel zob finančne suše.Skratka, danes se v Braziliji z ekipnimi tekmami začenja svetovno prvenstvo v divjevodaškem slalomu, že za uvod pa imajo slovenski zastopniki velike možnosti za priveslanje odličij. Jutri in v četrtek bodo posamične kvalifikacije, zadnjega dne, v nedeljo, pa si olimpijski podprvak na isti progiseveda želi še enkrat požlahtniti svoje brazilske športne urice.V kajakaški ekipi so šein, v kanuističniin, trio kajakašic pa tvorijoin. Slednja bo tako kottekmovala tudi v ekstremnem slalomu. Hrastniška raketa pa je tarčno eksplodiral, ko je beseda nanesla na njegovo sanjsko srebrno olimpijsko vodno prizorišče.»Če sem povsem iskren, mi je šla proga v Riu, ko sem bil prvič tam, zelo na živce. A seveda je zmagala želja po končnem uspehu, motivacija je bila na vrhuncu. Potem se mi ni težko pripraviti na katero koli progo,« je v svojem malce hudomušnem slogu navrgel Peter Kauzer, letos že evropski prvak, na svetovnih prvenstvih pa dvakrat zlat in lani v francoskem Pauju bronast.Tudi Benjamin Savšek ima žlahten rodovnik s SP; na zadnjih štirih globalnih tekmovanjih je bil lani prvak, dvakrat svetovni podprvak, enkrat pa bronast. Letos pa mu sezona sicer ne gre od rok oziroma vesla.»Dodatno sem motiviran, da dosežem še en uspeh. Letos mi je zmanjkal preskok do stopničk, upam, da bom to dosegel na svetovnem prvenstvu. Proga v Riu mi ustreza, na OI sem sicer storil dva majhna dotika, ki sta me stala stopničke. Zdaj si želim progi vrniti udarec in dobiti medaljo,« pravi Savšek. Prav tako kanuist Luka Božič je na zadnji tekmi svetovnega pokala zmagal v Seu d'Urgellu, a se zaradi tega ni našopiril.»Cilji se niso povečali. A dobro veslam, v čolnu se dobro počutim in dokazal sem, da sem sposoben priti na stopničke. V zadnjih letih sem na SP vedno storil kakšno majhno napako, kar me je stalo višjo uvrstitev. Zdi se mi, da je zgodba letos povsem drugačna in pogumno grem na svetovno prvenstvo,« je povedal Primorec.