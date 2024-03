Boj za prvaka ni odločen, Štajerci brez poguma

Zanimiv nogometni konec tedna v boju za prvaka ni prinesel spremembe v vrhu. Derbi kola v Stožicah je novi lovoriki kljub temu približal Celjane, ki so iztržili točko, četudi jih je Olimpija nadigrala. Če ne drugega, je ostalo do konca sezone eno kolo manj, prednost Celjanov pred Ljubljančani pa enaka – 7 točk. V »ozadju« je vknjižil zanesljivo zmago Maribor, prav ti trije klubi pa bodo do 18. maja odločali o vrhu, saj se zdi, da delujejo na igrišču veliko bolje kot preostala sedmerica v ligi.

Olimpija je krenila v »derbi sezone« bolj ambiciozno od Celjanov, to so opazili tudi gledalci na »stojišču« nad tribunami – medklic: na tujem tam ni dovoljeno spremljati tekem –, ki so videli zaprto postavitev vodilnega kluba v ligi in relativno visoko postavljeno enajsterico Olimpije.

Nogometaši Olimpije in Celja so igrali zanimiv derbi konca tedna v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

Tako je bilo v večjem delu dvoboja pred 5000 navijači, toda to ni posebej nagradilo gostiteljev. Ti so se šele v zadnjem delu tekme dokopali do zaslužene točke, trikrat so zadeli tudi vratnico, enkrat pa jim je kaj več preprečil hrbet glavnega sodnika Slavka Vinčića, ki se je moral večkrat umikati žogi in bil pogosto v napoto akterjem na igrišču.

Zeljković izpostavil priložnosti za gol

Odločilna trenutka tekme? Prvi gol smo videli, potem ko je Agustin Doffo izgubil žogo na desni strani 30 metrov od vrat, do nje se je dokopal reprezentant Žan Karničnik in z navidez nenevarnim strelom po tleh – žoga je malo spremenila smer – matiral Denisa Pintola. Tudi pri golu za končnih 1:1 sta sodelovala slovenska reprezentanta – po enem od kotov je Timi Max Elšnik podaljšal žogo na drugo vratnico, Marcel Ratnik pa je s svojim petim golom v sezoni zabil gol mimo nemočnega Matjaža Rozmana.

Zmaga Rogaške v Kopru Izidi 24. kroga (od 36): Aluminij – Mura 2:0 (800; Matić 56., 62.), Olimpija – Celje 1:1 (4500; Ratnik 85.; Karničnik 40.), Maribor – Domžale 3:0 (5500; Soudani 35., 79., Jakupović 42.), Koper – Rogaška 1:2 (500; Nkada 2.; Mijić 20., Kregar 45.), Kalcer Radomlje – Bravo Kostel 0:1 (400; Jakšić 76.); pari prihodnjega kola, sobota: Bravo Kostel – Aluminij (15), Celje – Maribor (17.30); nedelja: Rogaška – Kalcer Radomlje (13), Mura – Olimpija (15), Domžale – Koper (20.15).

Pod črto je bila Olimpija veliko boljša na sredini igrišča, Peter Agba in Agustin Doffo sta bila odločnejša kot Mark Zabukovnik in Marko Dulca, prav v zvezni vrsti so Ljubljančani naredili razliko. Po zadeti tretji vratnici (Agba, Jorge Silva in nazadnje Redi Kasa) so v 90. minuti zahtevali tudi kazenski strel po igranju Karničnika z roko, toda Vinčić jih ni uslišal.

Takole je Nemanja Motika v en od akcij premešal celjsko obrambo. FOTO: Leon Vidic

»Na zahtevnem igrišču smo si priigrali najmanj sedem priložnosti za gol, v tem kontekstu sem zadovoljen. Vzeli smo žogo, poskušali igrati napadalno, ob tem tudi nadzorovali potek tekme, toda na koncu nam je malo zmanjkalo do zmage,« je ocenil ljubljanski trener Zoran Zeljković in poudaril, da so – glede na videno – Celjani bolj zadovoljni s točko kot Ljubljančani. »V seštevku nam je šlo dobro, zadovoljen sem tudi z odzivom fantov na gol Celja. Tekma je bila gotovo zanimiva za navijače.«

Zeljkovića je resda zmotila poteza navijačev Green Dragons, ki so v prvem polčasu prekinili tekmo – s papirnatimi trakovi – v naletu zeleno-belih.

»Škoda, da nismo zdržali še nekaj minut brez prejetega gola …,« je izpostavil celjski trener Damir Krznar, nato pa strnil oceno dvoboja: »Če bi premogli več poguma in bi bili postavljeni 15 metrov višje, bi nam bilo lažje tako v obrambi kot napadu. Preveč prepustni smo bili na sredini igrišča, toda fantom ne morem očitati, da se niso držali načrta.«

Trener Olimpije Zoran Zeljković je bil osredotočen na tekmo. FOTO: Leon Vidic

Tudi Mariborčani so se oddolžili navijačem in jih nagradili za dober obisk tekme z Domžalčani. Zmagi s 3:0 ni mogoče gledati v zobe, izpostaviti je treba le tri dogodke pri rezultatu 0:0, ki razkrivajo ambicije pozneje poraženih gostov – Domžalčana Stuparević in Topalović sta izgubila dvoboja z vratarjem Jugom iz oči v oči, gol Piška pa je razveljavil šele VAR.

Šimundža: Maribor je najbolje odgovoril

»V tekmo smo vnesli veliko energije, kar so prepoznali tudi navijači in nam pripravili čudovito kuliso za lepo tekmo. Najlepše je igrati na lepo zapolnjenih štadionih, Maribor je tako najbolje odgovoril na dogodke zadnjih dni,« je ocenil mariborski trener Ante Šimundža.

5500 navijačev se je zbralo na tekmi Maribora in Domžal v Ljudskem vrtu, 4500 na derbiju med Olimpijo in Celjem v Stožicah

Nekatere prvoligaše čaka od torka do četrtka nov izziv v 1/8 finala pokala – Olimpija in Koper se bosta merila v Šiški zaradi prenove stožiške zelenice –, konec tedna bo sledilo novo dejanje v boju za prvaka, pod lupo bo sobotni (17.30) štajerski derbi v Celju. To bo le ena od zanimivih tekem, ki bodo sledile do konca sezone, po reprezentančnem premoru bo zares nepredvidljivo: najzanimivejši pari so Olimpija – Maribor (17. 4.), Celje – Olimpija (27. 4.), Maribor – Celje (4. 5.) in Maribor – Olimpija (11. 5.).