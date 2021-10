Asom dvorci, trener v hotelu

Južnoameriški varovanci trenerja Mauricia Pochettina so šele danes zjutraj odigrali zadnje tekme oktobrskega cikla nogometnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, a PSG že zvečer brez Lionela Messija, Neymarja in druščine čaka dvoboj francoske lige.

Že kakšna nedolžna izjava se ti lahko vrne kot bumerang.

Pochettino je v hotelu, kjer po decembrskem prihodu v klub še vedno prebiva s pomočniki, med katerimi je tudi njegov sin Sebastiano, spregovoril za španski radio Cadena Cope.

Kako se spopadate z intervjuji kot trener tako uglednega kluba?

»Iz izkušenj se naučiš osredotočenosti na vsako besedo in zavedanja posledic. Višje ko si, večji je odmev. PSG je v rangu Reala iz Madrida, Barcelone, Bayerna ali Manchester Uniteda. Višje od tega ne gre, pod drobnogledom je vsaka beseda. Težava je tudi v interpretaciji: včasih nekaj rečeš, a tega ne poveš dovolj odločno ali jasno, in ne preneseš tistega, kar si želel povedati. To ima nato lahko posledice, ki si jih niti ne predstavljaš – kot bumerang se ti vrne že kakšna nedolžna izjava.«

Bi lahko Kyliana Mbappeja o podaljšanju pogodbe prepričala osvojitev lige prvakov?

»Na koncu koncev, ko podpišeš pogodbo, imaš enake pravice in obveznosti tako prvi kot zadnji dan. Igralec ima pogodbo do 30. junija 2022 in možnosti, da bi si lahko premislil, še obstajajo.«

Kako je Neymar, ste slišali za njegove izjave o tem, da bi lahko na SP 2022 nastopil zadnjič?

»Govorila sta z Leonardom (športnim direktorjem, op. a.), enostavno je povedal tisto, kar mu je v tistem hipu ležalo na duši. Pri 29 letih je eden od najboljših nogometašev na svetu. Že od mladih nog je pod tem pritiskom, da mu morajo na igrišču uspevati velike reči. Neverjetno psihično močan je, ima tudi karakter, a je tudi zelo čuteč. Njegova odlika je, da je vedno iskren in pove resnico. Od prvega trenutka, ko si z njim, govori iz srca. Nikakor ne dvomim, da želi ostati v Parizu in se dokazati. Klubu želi prinesti ta naslov v ligi prvakov, ki si ga tako želimo.«

Bi vam ustrezalo, da bi preložili tekmo z Angersom?

»Kot trener PSG bi seveda rad imel na voljo vse igralce. To je v rokah Mednarodne in Evropske nogometne zveze, vodstev prvenstev ... To je boj, v katerem se hitro ujeziš. Je pa težko najti dogovor, ki bi ustrezal vsem. Igralci pa imajo po mojem mnenju ne le pravico, temveč tudi dolžnost igrati za svoje reprezentance. Razumem vse vpletene, a to so posebna leta, posebni trenutki, ki se jim moramo prilagoditi.«

Boste še naprej živeli v hotelu?

»Iščem si hišo, moral sem počakati, ker je klub najprej pomagal poiskati nastanitev igralcem. Prej, v obdobju karantene, pa nisi smel hoditi na oglede.«

Vas prepoznajo na ulici?

»Nadenem si čepico, črna očala in masko. Včasih s Sebastianom tečeva, on pa si obleče dres PSG ...«