Anže Lanišek sporočil veselo novico, slovo Prevca se ga je dotaknilo

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je trenutno na stranskem tiru zaradi poškodbe kolena. Ta mu je vzela tudi nastop na nedavnem svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu. Kot sam pravi, dobro okreva in je prepričan, da bo v Planici za konec sezone svetovnega pokala že tekmoval.

»Bom rekel, da sem kar 100,1-odstoten. Prepričan sem v to, da se še letos vrnem. Načrt je norveška turneja. Bomo videli, ne smemo prehitevati dogodkov. Če ne bom 100-odstoten, pač ne bom. In na tak način tudi ne mislim hoditi na tekme,« je o svoji vrnitvi zbranim predstavnikom medijev v torek v Planici dejal Lanišek.

Prisoten na novinarski konferenci ob slovesu Prevca

Tudi 27-letni Domžalčan je bil prisoten na novinarski konferenci, na kateri je Peter Prevc naznanil slovo od smučarskih skokov. Tudi njega se je odločitev štiri leta starejšega reprezentančnega kolega dotaknila.

»Zagotovo ni najbolj enostavno, ampak zavedati se moramo, da sezona še poteka. Najbolj čustvena bo zagotovo nedelja v Planici. Imel bo nekaj več časa, da se na to pripravi. Trenutno sam še zbiram vse vtise, kaj vse je dosegel, kje sem bil zraven in kako sta se najini karieri prepletali,« je pripomnil Lanišek.

Prepričan je, da bo reprezentanca nadaljevala, kar je pomagal zgraditi najstarejši od bratov Prevc, njegova odsotnost pa se bo zagotovo poznala. »Verjamem, da smo sposobni naprej peljati zgodbo, ki jo je zastavil. Mogoče jo dvignemo še na višjo raven. Prepričan sem, da jo lahko. Zagotovo pa ne bo enostavno, sploh rezultatsko. Veliko stvari še moramo urediti,« je dodal Lanišek.

Posnetek pristanka si je večkrat ogledal

Pogovor je nato stekel o njegovem trenutnem stanje po poškodbi kolena le nekaj dni pred SP v poletih na Kulmu. Pravi, da si je posnetek pristanka večkrat ogledal. »V bistvu je bil skok zelo dober. Bilo je sončno, svetloba se je odbijala, zaradi česar nisem čisto dobro videl na doskočišče. Tudi črt ni bilo takšnih kot na tekmah, zato nisem mogel ravno dobro preceniti, kje je doskočišče. Vesel sem, da je zgolj malce natrgana stranska vez, lahko bi bilo huje,« je priznal 27-letnik.

Takoj po skoku se je želel vrniti na vrh skakalnice v Planici, a je vedel, da nekaj ni v redu. Je pa takoj vedel, da so križne vezi cele. »Veliko adrenalina je bilo prisotnega, tudi ogret sem bil, a po 15 minutah me je začelo pikati v kolenu.« Enkrat je že imel podobno poškodbo, le da je takrat šlo za pogačično vez. »Tudi takrat nisem bil prestrašen. Vem, da je dobro, da greš po padcu takoj gor in pregrizneš te dvome. Prav velikih problemov tudi tokrat ne bom imel. Mogoče ne bom šel na polno, a na 95 odstotkov še vedno lahko grem,« je mentalni pristop ob poškodbi opisal Lanišek. Šesti skakalec zime dobro okreva: »Je vedno bolje. Poškodba ni tako huda, kot bi lahko bila, sploh glede na skok in posnetke. Res se vse lepo odvija, bolečin je malo, gibljivost je vse boljša.«

Z ženo Nastjo za zdaj opravlja vse potrebne vaje za čimprejšnjo vrnitev. Kljub temu, da je izpustil SP v poletih, pa zaradi tega ni bil jezen. »Sam pri sebi nisem imel občutka, 'oh, zdaj pa ne grem'. Sprejel sem to zelo pozitivno. Seveda sem si želel leteti, po drugi strani pa sem bil doma za sinov rojstni dan. Veliko časa imam za družino in pristne trenutke, ki se zgodijo doma,« je o zadnjih dveh tednih razmišljal to sezono najboljši slovenski skakalec.

Na naslednjih tekmah v Lake Placidu ga zagotovo ne bo

Zaradi poškodbe ga na naslednjih tekmah v ameriškem Lake Placidu zagotovo ne bo. Tam ne bo niti Petra Prevca, ki si bo vzel teden dni premora. Namesto njega bo v reprezentanci Maksim Bartolj. Preostala četverica iz Willingena bo odpotovala tudi prek luže.

Poleg Bartolja se bodo za nastop na dveh posamičnih tekmah (sobota in nedelja) ter superekipni preizkušnji (sobota) borili še Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Žak Mogel.