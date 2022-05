Alijeva legenda živi naprej

O boksu se je minuli konec tedna znova veliko govorilo in pisalo tudi onstran Atlantika. V vrhunskem ženskem dvoboju, ki se ga ne bi sramovali niti moški kolegi, je neporažena irska šampionka Katie Taylor s 97:93, 94:96 in 96:93 v newyorškem Madison Square Gardnu ugnala Portoričanko Amando Serrano ter ubranila najpomembnejše štiri šampionske pasove v lahki kategoriji, na drugi strani ZDA pa je v lasvegaški dvorani MGM Grand spet odmevalo: »Ali, Ali, Ali!«

Gledalce je s spektakularnim nokavtom na noge dvignil Nico Ali Walsh, vnuk legendarnega Mohameda Alija. Vzhajajoči ameriški zvezdnik je z izjemno kombinacijo udarcev že v uvodni rundi obračuna v srednji kategoriji spravil na hrbet izkušenejšega rojaka Alejandra Ibarro in mu zadal drugi poraz (v statistiki ima sicer tudi sedem zmag). Neporaženi Ali Walsh je tako še petič zapovrstjo ring zapustil dvignjenih rok, četrtič je svojega tekmeca prisilil k vdaji z nokavtom.

»Ko sem videl, da je Alejandro, ko je sprožil prednji udarec, za trenutek spustil levo roko, sem izkoristil priložnost in ga močno zadel z desnico. Upam, da bo vse v redu z njim, kar pa me niti ne skrbi pretirano, saj je pravi bojevnik,« je po peti zaporedni zmagi povedal 21-letni boksar iz Chicaga, ki se seveda niti tokrat ni mogel izogniti vprašanjem o svojem slovitem starem očetu, enem od najboljših boksarjev v zgodovini.

Ganjena tudi njegova mati

»Z vsakim nastopom spet vračam v življenje svojega dedka. To je njegova zapuščina! Ko zame ob ringu stiska pesti mati Rasheda, vidi v meni svojega očeta. Ko nato povrhu sliši še gledalce, kako med mojim dvobojem vzklikajo: 'Ali, Ali, Ali!', ne more skriti svojih čustev,« je razkril Ali Walsh, ki je pri enajstih letih začel boksati prav zaradi legendarnega starega očeta. Toda sprva je ta šport jemal zgolj kot igro, v otroštvu ni nikoli sanjal o tem, da bi nekoč postal profesionalni boksar.

Še več, svoje rokavice je že nameraval obesiti na klin, ko ga je prav Mohamed Ali, ki je med svojo blestečo kariero v ringu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, prepričal, da si jih je spet nataknil. Odtlej pravzaprav ne mine dan, ko se Nico ne bi odpravil na trening, s trdim delom pa je trdno odločen unovčiti svoje odlične gene in (po)skrbeti, da Legenda živi naprej (The Legend Lives On), kakor se glasi njegov vzdevek.

»Vsakič ko se povzpnem v ring, me spremlja nenavaden občutek, da je Ali čisto blizu mene, da z menoj premika noge in z menoj sproža udarce,« je zaupal 183 centimetrov visoki Američan. Nad njim kot promotorji bdijo možje iz agencije Top Rank, ki jo je skupaj z Jabirjem Herbertom Mohamedom ustanovil Bob Arum; ta je sicer priredil kar 27 dvobojev »Največjega«, kakor se je samooklical nepozabni Cassius Clay oziroma Mohamed Ali, ki je umrl leta 2016.