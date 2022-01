V torek sprememba pri covidnih potrdilih: to morate vedeti

Od torka bo za starejše od 18 let veljavnost potrdil o cepljenju proti covidu 19 omejena na 270 dni. S poživitvenim odmerkom bodo lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid 19, veljavnost cepilnega potrdila podaljšali. Obeta se tudi krajša doba za priznanje ponovne okužbe s koronavirusom.

Po priporočilih EU bo covidno potrdilo polno cepljenih od 1. februarja tudi v Sloveniji veljalo 270 dni od prejetja odmerka, ki pri posameznem cepivu šteje za polno cepljenost, torej večinoma drugega odmerka. Ob prejemu poživitvenega odmerka cepiva mRNK proti covidu 19 pa bo veljavnost potrdila tudi po 1. februarju neomejena.

Tudi prebolevnikom, ki so prvo cepljenje opravili v 180 dneh po okužbi s koronavirusom (oziroma v 240 dneh po preboleli okužbi do 14. septembra 2021), bo potrdilo veljalo 270 dni po cepljenju. Ob dodatnem cepljenju s cepivom podjetij Pfizer ali Moderna pa bo tudi v tem primeru veljavnost potrdila neomejena.

Potrdilo bo 270 dni veljalo tudi osebam, ki so bile prvič cepljene s janssen, drugič pa s cepivom podjetja Astrazeneca.

Tudi potrdilo tistih, ki so se sprva dvakrat cepili, nato pa preboleli covid 19, bo veljalo 270 dni po cepljenju oziroma 180 dni po pozitivnem rezultatu PCR-testiranja. Enako bo veljalo za osebe, ki so se sprva cepile, nato bolezen prebolele, kasneje pa se spet cepile.

Strokovnjaki: Vrstni red cepljenja in prebolevanja ne vpliva na imunsko zaščito

To je v javnosti sprožilo nekaj kritik. Potrdilo bo v primeru prebolele okužbe s koronavirusom ob kasnejšem dvakratnem cepljenju proti covidu 19 ob določenih pogojih namreč veljalo neomejeno, v drugačnem zaporedju cepljenja in okužbe s koronavirusom pa bo veljavnost potrdila torej časovno omejena.

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) Nuška Čakš Jager je na novinarski konferenci v ponedeljek poudarila, da doslej ni bilo ugotovljeno, kako drugače na imunost posameznika vpliva cepljenje ob kasnejši preboleli okužbi v primerjavi z obratnim vrstnim redom. »Težko pa komentiram odločitev Evropske unije, ki z direktivo nalaga, kar nalaga,« je dejala.

»Gre pravila igre, ki so jih postavili v Evropi in se morda spreminjajo počasneje, kot bi si želeli,« pa je v petek dejal infektolog Janez Tomažič. Tudi sam je poudaril, da med prvimi in drugimi po strokovnih priporočilih glede imunosti ni razlik.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je sicer v ponedeljek na vprašanje o smiselnosti razlikovanja vrstnega reda prebolelosti in cepljenja pojasnil, da meritev protiteles po svetu ni standardizirana preiskava, zato na osnovi tega ni mogoče določati uporabnih podatkov.

Obeta se tudi skrajšanje dobe za uveljavljanje ponovne okužbe s koronavirusom

Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik je na četrtkovi novinarski konferenci napovedala še, da bo s 1. februarjem začela veljati tudi skrajšana doba za priznanje ponovne okužbe s koronavirusom. Kot je dejala, je moralo za uveljavljenje ponovne okužbe po zdajšnjih pravilih od prvega pozitivnega rezultata na PCR-testiranju do druge potrjene okužbe s tovrstnim testiranjem preteči vsaj 90 dni.

Od torka bo to obdobje po njenih besedah skrajšano na 45 dni. »Ker opažamo, da so ponovne okužbe mogoče že prej,« je pojasnila spremembo in dodala, da imunost po okužbi s koronavirusom sčasoma upada, po okužbi z omikronom pa traja še krajši čas.

Sprememba naj bi se neuradno nanašala ravno na veljavnost digitalnih covidnih potrdil. Če se je posameznik s koronavirusom, denimo, okužil v začetku novembra, ponovno pa konec januarja, je po doslej veljavni ureditvi njegovo covidno potrdilo prebolevnika veljalo šest mesecev od okužbe v novembru. Po novi ureditvi bi potrdilo veljalo šest mesecev od potrjene okužbe v januarju.

STA je za dodatna pojasnila zaprosil tudi ministrstvo za zdravje, a odgovorov še ni prejel.

Nova ureditev za enotna pravila potovanj po EU

V Evropski komisiji so v torek poudarili, da mora covidno potrdilo načelno zadostovati za potovanje po uniji v času pandemije. V skladu s priporočilom, ki so ga isti dan potrdili ministri EU, za imetnike covidnega potrdila za potovanje po EU tako ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve, kot so zahteve po negativnih testih ali karanteni.

To v praksi pomeni, da imetniki covidnega potrdila o cepljenju proti covidu 19 tudi brez poživitvenega odmerka ne bi smeli imeti težav pri potovanju v uniji v devetih mesecih od prejetja omenjenega potrdila.

Obenem so v komisiji izpostavili, da se evropska ureditev potrdil, ki bo veljala od 1. februarja, nanaša le na potovanje po EU, medtem ko uporabo tega potrdila ali podobnih potrdil za druge namene, na primer obisk restavracij ali kina, urejajo države same.