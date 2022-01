Infektologa Tomažiča skrbi, da podcenjujemo omikron

Koronavirusno različico omikron morda podcenjujemo, je v petkovi izjavi dejal infektolog Janez Tomažič. Ta ima resda manjšo sposobnost povzročanja bolezni, a je ob tem zelo nalezljiva, zato se pogosto okužijo tudi posamezniki iz rizičnih skupin, ki se jim zaradi omikrona poslabša osnovno zdravstveno stanje.V zadnjih dneh pomoč v bolnišnici po besedah Tomažiča iščejo tudi z omikronom okuženi bolniki, ki so zboleli za pljučnico in jih zdravijo v t. i. polintenzivnih enotah ter opazujejo njihovo zdravstveno stanje.

Na vprašanje, ali se bo zaradi različice omikron število bolnikov v enotah intenzivne terapije torej še povečevalo, je odgovoril, da gotovo, a ne v veliki meri. »Nove različice vedno pridejo v mlajšo skupino ljudi in se potem selijo v starejšo,« je pojasnil.

Z omikronom se lahko okužijo tudi cepljeni proti covidu 19, tudi tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek. Zdravniki vseeno priporočajo cepljenje, saj ščiti pred morebitnim težjim potekom covida 19, je pojasnil. Cepiva, ki bodo prilagojena različici omikron, bodo po njegovih besedah na voljo v približno dveh do treh mesecih. Razvijajo tudi cepiva, ki bodo temeljila na celični imunosti in bodo zato omogočala dolgotrajnejšo imunost.

Po njegovi oceni je pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) še vedno smiseln, saj vrha petega vala epidemije covida 19 še nismo dosegli. Spomnil je, da so nekatere države vrh že dosegle, zato je v naslednjih dneh in tednih koristno spremljati njihovo in našo epidemiološko sliko.

Dolgi covid

Dotaknil se je tudi t. i. dolgega covida, zdravstvenih težav po prebolelem covidu 19. Po klasifikaciji ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi gre za zdravstvene težave, ki trajajo še štiri tedne po začetku bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija pa navaja, da težave trajajo dva meseca v obdobju treh mesecev od začetka bolezni.

Pri bolnikih s težjim potekom covida 19 tako prihaja do okvar in poškodb organov, kar vodi v slabše delovanje organov. Ljudje zato potrebujejo rehabilitacijo. Pri osebah, ki covid 19 prebolevajo blago, pa kasneje lahko prihaja do nespečnosti, utrujenosti, t. i. možganske megle, slabe koncentracije, spominskih motenj, bolečin v mišicah, kosteh in prsnem košu ter zasoplosti.

Tovrstne težave Tomažič pričakuje tudi pri okuženih z različico omikron, saj covid 19 v veliki meri prebolevajo blažje. Najverjetneje sicer v manjši meri, saj je veliko ljudi cepljenih. Po britanski študiji, ki jo je navedel, je bilo med cepljenimi posamezniki namreč manj primerov dolgotrajnega covida.

Za napovedi, kako bo na potek epidemije vplivala nova podrazličica omikrona BA.2, je še prezgodaj, je poudaril. Doslej smo v Sloveniji uradno namreč potrdili šele en primer omenjene podrazličice. Ob tem je Tomažič opomnil, da se v bolnišnicah še vedno soočajo s težavami tudi zaradi različice delta.