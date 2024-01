Slovenska zvezdnika zaslužita največ. Pogačar pred Rogličem

V drugi etapi dirke po Avstraliji se je rodila kolesarska zvezda, Isaac del Toro je pri 20 letih na svoj drugi tekmovalni dan v svetovni seriji slavil zmago v slogu Tadeja Pogačarja.

Vendar bo moral mehiški up prekolesariti še dolgo pot, da bo dosegel slovenskega moštvenega kolega pri UAE, ki je številka ena na svetovni jakostni in plačilni lestvici. Na zadnji, ki jo je objavila Gazzetta dello Sport, je vrh slovenski. Pogiju sledi Primož Roglič.

Tako kot vse finančne številke v kolesarstvu so tudi te neuradne, vendar se italijanski športni časnik sklicuje na dobro poučene vire, tudi Pogačarjevega agenta Alexa Carero. Med zaslužkarji je na vrhu 25-letnik s Klanca pri Komendi, ki od delodajalcev iz Združenih arabskih emiratov na leto prejme šest milijonov evrov, Gazzetta pa razkriva, da mu dodatni milijon prinesejo osebni pokrovitelji. Ti prihajajo iz različnih področij in območij – italijanski proizvajalci kolesarskih čevljev in čelad ter specialisti za športno prehrano, kalifornijski izdelovalec brezžičnih usmerjevalnikov, hrvaška ustekleničena voda, slovenska turistična organizacija in trgovska veriga …

»Agencijo smo ustanovili leta 1997, vendar še nismo imeli športnika, ki bi bil zanimiv za toliko različnih blagovnih znamk. Pogačar je najbolj univerzalen v kolesarstvu, najbolj raznovrsten, povezovalen in komunikativen,« Carera pravi o svojem slovenskem varovancu.

Najbolje plačani kolesarji (v milijonih evrov) Tadej Pogačar (Slo, UAE) 6 Primož Roglič (Slo, Bora Hansgrohe) 4,5 Jonas Vingegaard (Dan, Visma Lease a Bike) 4 Mathieu van der Poel (Niz, Alpecin Deceuninck) 4 Wout van Aert (Bel, Visma Lease a Bike) 3,5 Remco Evenepoel (Bel, Soudal Quick Step) 2,8 Tom Pidcock (VB, Ineos) 2,7 Adam Yates (VB, UAE) 2,7 Egan Bernal (Kol, Ineos) 2,5 Carlos Rodriguez (Špa, Ineos) 2,5 Vir: Gazzetta dello Sport

Donosen prestop

Njegov veliki domači tekmec Roglič pa še nikoli ni bil tako visoko na plačilni lestvici, kot je po jesenskem prestopu iz Jumba Visme k Bori Hansgrohe. Zasavski orel naj bi pri nizozemskih delodajalcih, ki jim je bil zvest osem let, prejemal okoli 2,3 milijona evrov na leto, pri nemški ekipi naj bi njegova plača poskočila na 4,5 milijona.

Tako naj bi po finančni plati prehitel tudi nekdanjega moštvenega kolega, dvakratnega zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda, ki si na cesti deli tretje mesto z Mathieujem van der Poelom. Nizozemski zvezdnik naj bi okoli pol milijona evrov na leto prejel še za nastope v ciklokrosu.

Kolesarski svet je sicer v velikem pričakovanju vstopa Red Bulla, ki prevzema 51-odstotni delež Rogličeve Bore Hansgrohe. Odločitev avstrijske agencije za varstvo konkurence naj bi bila znana 26. januarja, vendar že pred tem prihod največjega svetovnega proizvajalca energijskih pijač buri domišljijo. Nemški mediji poročajo, da naj bi se že leta 2025 ekipi rdečega bika pridružila največja belgijska zvezdnika Wout van Aert in Remco Evenepoel.

Pri Gazzetti dello Sport pa špekulirajo, da bo Red Bull prej ali slej potrkal na Pogačarjeva vrata. Pogi ima z ekipo UAE pogodbo do konca sezone 2027, Arabci naj bi ga želeli imeti v svojih vrstah vsaj do leta 2028, ko je na sporedu SP v Abu Dabiju. Klavzula za njegov predčasni odhod je sto milijonov evrov.