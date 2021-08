Požar v Dalmaciji se je razširil, zaprt del Jadranske magistrale (VIDEO)

Gasilci so vso noč gasili požar, ki je v ponedeljek izbruhnil v Segetu Gornjem v zaledju Trogirja. Požar se je približal državni cesti D-8 in hišam, vendar niso bile ogrožene, zato prebivalcev niso evakuirali, so pa zaprli del jadranske magistrale. Okoli pol polnoči se je požar delno razširil, veter je razpihoval ognjene zublje. Na zahtevo gasilcev so okoli pol enih za ves promet zaprli jadransko magistralo od Perića do izvoza proti Čiovskemu mostu in trogirsko obvoznico.Ponoči je zgorelo okoli 550 hektarov pretežno nizkega rastlinja in borovega gozda. Zjutraj so se v gašenje vključili dva kanaderja. Večji del požara še vedno ni pod nadzorom. Na terenu je 34 gasilskih vozil in 124 gasilcev.Zaradi požara je bil v ponedeljek za okoli eno uro ustavljen zračni promet nad splitskim letališčem, letala so bila preusmerjena proti Zadru in Zagrebu.