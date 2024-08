Po podatkih ministrstva za infrastrukturo je bilo zaradi ujme 4. avgusta lani 92 popolnih in 98 delnih zapor na 584 kilometrih državnih cest, največ v Savinjski dolini in na Koroškem. Ujma je poškodovala 1984 kilometrov državnih cest, kar predstavlja tretjino vseh. Kot je pojasnila ministrica Alenka Bratušek, so do danes interventno sanirali in vzpostavili pretočnost praktično na vseh teh poškodovanih kilometrih. Polovične zapore cest in dela so še na osmih kilometrih, večinoma na Koroškem, ki bodo zaključena do konca leta. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je ogledala rekonstru...