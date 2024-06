Moda iz druge roke

Rabljena, t. i. second-hand oblačila že zdavnaj niso več zgolj stvar mladih in raznih posebnežev, prav tako pa niso povezana s pomanjkanjem denarja. Pravzaprav boste v nekaterih trgovinah iz druge roke za kos s podpisom znane modne hiše še vedno odšteli tudi več tisoč evrov, a še vedno manj, kot če bi ga kupili popolnoma novega in v aktualni kolekciji.

Hermesova torbica iz trgovine Hardly Ever Worn It FOTO: Hardly Ever Worn It

Britanska neprofitna organizacija Oxfam je lani izračunala, da bi vsak odrasli v Združenem kraljestvu, če bi kupil polovico svoje garderobe rabljene, prihranil 12,5 bilijona kilograma emisij CO 2 , spuščenih v ozračje. To je natanko toliko, kolikor bi jih ustvarilo letalo, če bi kar 17.000-krat letelo okoli sveta. Zaradi pomembne ekološke note se za obleke iz druge roke odločajo tudi slavne modne sladokuske, kot so Bella Hadid, Kendall Jenner in Rihanna. Pred svojim časom je bila glede tega junakinja Seksa v mestu Carrie Bradshaw, ki je zanimive modne posladke, kot smo lahko videli v nadaljevanki, pogosto našla med rabljenimi oblačili.

Kam po Adidasove kultne kose? Na eBay! FOTO: eBay

Kakovostni kosi

In kam po rabljena oblačila, če želite najti kakovostne kose? V Sloveniji imamo kar veliko kakovostnih prodajaln oblačil iz druge roke, v katere se splača pokukati, med spletno ponudbo pa prednjačijo globalni ponudniki, saj je tam na voljo več različnih oblačil. Enostavno in varno lahko kosom, ki jih nekdo ne nosi več, vdihnete novo življenje z nakupom na eBayu. Platforma zagotavlja, da so torbice, športni copati in ure iz druge roke, ki so na prodaj, resnično originalni.

V spletni prodajalni Vestiaire Collective najdemo izjemno luksuzne kose. V trgovino vsak dan dodajo okoli 25.000 novih oblačil, zato se vam ni treba bati, da bi bila ponudba preskromna. Chanelove oblekice in Hermesove torbice najdete tudi v trgovini Hardly Ever Worn It. Mlajše generacije in tisti, ki iščete predvsem nenavadne in zanimive kose, si na telefonu omislite aplikacijo Depop. Poleg tega, da boste lahko kaj zanimivega kupili, se boste lahko tako znebili svojih oblačil, ki jih ne nosite več, in zraven še zaslužili.

Problema smetenja Zemlje z oblačili se vedno bolj zavedajo tudi prodajalci novih oblačil. Nekateri, med njimi Farfetch, v svojih spletnih trgovinah že ponujajo tudi oblačila iz druge roke. Farfetch zagotavlja, da je kakovost rabljenih oblačil, ki so na prodaj, enaka kakovosti novih.

Modni navdušenci ne smete mimo trgovine 1stDibs. Tu se najdejo najbolj redki kosi s podpisi znanih modnih ustvarjalcev, denimo korzet Vivienne Westwood.