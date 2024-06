Kopanje s psom

Ko iščete čim bolj primeren izletniški cilj ob vodi zase in za psa, je najbolje razmišljati o čim bolj neokrnjenih krajih ob sladkih vodah, kjer se ne kopa veliko ljudi. Izjema je območje Triglavskega narodnega parka, kjer kopanje v visokogorskih jezerih ni dovoljeno. Psi se ne smejo kopati niti na dveh uradnih kopališčih na Bohinjskem jezeru, na Veglju in na delu nabrežja v Ukancu.

Večina psov kopanje v morju ali jezeru obožuje. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Prepoved mora biti označena

Tako na plažah ob sladki vodi kot tudi ob morju mora biti v primeru, da je psom kopanje prepovedano, to označeno na tabli. Kazen za kršitev vas lahko stane tudi do 200 evrov. S kosmatincem ne smete na primer na kopališče v Žusterni, na Mestno plažo v Kopru, na hotelske plaže v Portorožu, na Debeli rtič, v Fieso, na urejeno plažo v Strunjanu in v Simonov zaliv.

V Sloveniji prepoved kopanja psov označujejo table, na Hrvaškem modra zastava.

Psi so dovoljeni na nekaterih »divjih« plažah, a le, če ne motijo preostalih kopalcev. Plaža za pasje lastnike je na slovenski obali v Izoli ob Delamarisu, s psi se lahko kopate tudi ob Belvederu, na delu plaže Adria v Ankaranu in na delu plaže v Luciji (tudi v avtokampu) in na koncu Semedelske promenade v Kopru.

Poskrbite tudi za njegovo varnost.

Kopanje pri sosedih

V severnem delu hrvaške Istre so do psov prijazne številne plaže v Umagu in Novigradu. Prav psom in njihovim lastnikom sta denimo namenjeni plaži Katora in Kostanjija. Pasjo plažo najdemo tudi v kampu Mareda (plaža Lokvina). V Poreču so dobrodošli na enajstih plažah, med drugim pod hotelom Valmar Parentino, na plaži Brulo, v Tarski vali, na Puntici, v nudističnem kampu Ulika, na plaži Galjot v Plavi laguni. Lastniki psov se z ljubljenčki lahko kopajo tudi na plaži med Starim Červarjem in Porečem. V Funtani imajo pasjo plažo urejeno v kampu Polidor. V Vrsarju najdete pasjo plažo Studena. V Medulini in Pulju se lahko psi kopajo v morju kjer koli med 20. in 8. uro. V hrvaški Istri bodite pozorni na plaže, označene z modro zastavo, saj tam kopanje psom ni dovoljeno.

Če vas bo zaneslo k našim sosedom v Italijo, ste s psom dobrodošli denimo na plaži Bibione v Trstu, kjer je urejena pasja plaža. Imata jo tudi Videm (Lignano Sabbiadoro) in Gradež (Lido di Fido in Spiaggia di Snoopy).