Slovenija gosti največje srečanje politične elite od osamosvojitve naprej

V kontekstu Aukusa

Policiji naročili, naj omejijo gibanje

Voditelje članic EU čaka drevi na Brdu pri Kranju strateška razprava o vlogi unije na mednarodnem odru v luči minulih dogodkov v Afganistanu, varnostnega partnerstva Aukus in odnosov s Kitajsko, v sredo pa srečanje z voditelji zahodnega Balkana. Zaradi napovedi protesta je vlada za čas vrha omejila gibanje v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda. »Prizadevati si moramo za strateško ukrepanje, krepitev zmožnosti avtonomnega delovanja za zaščito naših interesov, vrednot in načina življenja ter pomagati oblikovati globalno prihodnost,« je zapisal predsednik Evropskega svetav vabilu voditeljem na dvodnevno zasedanje v Sloveniji, ki ga gosti premierGre za največji multilateralni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije.EU je minuli mesec močno udarila novica o novem varnostnem partnerstvu Avstralije, Velike Britanije in ZDA, imenovanem Aukus, za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji, naznanjena tik pred načrtovano razgrnitvijo nove evropske strategije za indijsko-pacifiško regijo.Nova evropska strategija za regijo, kjer se zaostruje geopolitična tekma ZDA in Kitajske, naj bi okrepila položaj EU v odnosu do Kitajske in njeno vlogo ob geopolitičnih premikih po umiku zahodnih sil iz Afganistana, po katerem so oblast v državi prevzeli talibani.V kontekstu Aukusa najbolj odmeva francosko-avstralski spor zaradi propadlega posla s podmornicami, vendar gre za veliko več kot to. Omenjena trojica se o svojem novem zavezništvu ni posvetovala z EU niti je ni o njem predhodno seznanila.Po večerji o strateški suverenosti unije bo v sredo na Brdu še vrh EU in zahodnega Balkana, osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU, na katerem naj bi sicer potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu, pa ni pričakovati bistvenih konkretnih premikov in spodbudnih novic.Vlada je v luči napovedi novega množičnega protesta pred vrhom EU in zahodnega Balkana v ponedeljek na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju.