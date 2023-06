Za nagrado je zaslužna tašča

»Kupon za Lidlovo nagradno igro je zame izpolnila in poslala tašča. Ona ima srečo, če bi ga sama, ne bi nič dobila,« se je bogate nagrade razveselila 46-letna Koprčanka Mojca Klepač, ki je tašči zato zelo hvaležna. Slednja Slovenske novice zelo rada prebira, sodeluje v naših nagradnih igrah in velikokrat ji je sreča naklonjena. Kupon za nagradno igro, katerega pokrovitelj je Lidl, je prijazna tašča tokrat izpolnila tudi zanjo in za svojega sina.

Več let je bila vrhunska športnica.

Naša nagrajenka je mati treh otrok, 13-letnika, 11-letnika in osemletnega dečka. Njeni fantje veliko pojedo, zato odločitev o porabi 200 evrov ni bila težka; porabila jih bo za hrano in kakšen športni pripomoček.

Šport in potovanja

»V prostem času se najraje ukvarjam s športom in potujem,« pravi bralka športnih strani Slovenskih novic. Mojca Kopač namreč prihaja iz športne družine. Dvajset let je bila izjemno uspešna odbojkarica. Igrala je v odbojkarskem klubu Luka Koper, pri čemer so koprske odbojkarice v prvi sezoni v samostojni Sloveniji osvojile srebro v pokalu in državnem prvenstvu. V evropskih pokalih so igrale v letih 1993, 1994 in 1998, leta 1997 so bile prvakinje v pokalu in prvenstvu, ena od prvih igralk je bila prav Mojca Klepač. Igrala je tudi v nemški prvi bundesligi v Leipzigu, in sicer za Grimma Sachen. Je prevajalka, ukvarja se tudi z informacijsko tehnologijo.

Od profesionalnega športa se je sicer poslovila, a ljubezen do gibanja ostaja. Čeprav tistih časov ne pogreša, odbojko še vedno igra rekreativno, rada se pomeri v tenisu in plava. Ljubezen do športa je prenesla tudi na svoje otroke. Dva sinova sta nogometaša, eden pa košarkar.