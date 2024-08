Na ikonični plaži bodo prepovedali kopanje

Kopanje v pristanišču po navadi ne velja za idealno. Toda Zadar je izjema, saj še iz časov prejšnje skupne države pomnimo, da se v Zadru kopa tako rekoč ob pristanišču, na Rivi, ki se ji uradno reče Obala Petra Krešimira IV.

Domačini se sprašujejo, ali bodo to res izvedli.

Kot pomnijo kronisti, se je kopanje v središču še bolj populariziralo, ko so pred leti mestne oblasti objavile informacijo, da so uredili sistem odpadnih vod. Kot opozarja portal 057info, so tako lani kot letos konec julija izvedli milenijski skok, v kar se pristaniška uprava še nedavno ni vpletala, dasiravno je več kot dva tisoč sodelujočih skočilo z Rive. Slednja pa je tudi najbližja plaža za prebivalce okoliških apartmajev.

Bo prepoved veljala?

Uprava zadrske Luke po informacijah portala načrtuje, da bo kmalu na Rivo postavila oznake s prepovedjo kopanja; po informacijah portala ga bodo prepovedali na robnih območjih pristanišča, kamor spada tudi betonirani del obale. Edino, kjer tega ne morejo storiti, je predel slovitih Morskih orgel, ki jih upravlja mesto Zadar.

Po novem naj bi prepovedali kopanje v središču Zadra. FOTO: Željko Mršić/Pixsell

Domačini se sprašujejo, ali bodo prihajajočo prepoved tudi dejansko izvajali, ter se tolažijo, da Riva še zdaleč ni edina plaža v mestu: »Pravzaprav niti eno mesto na Jadranu nima toliko plaž za kopanje v samem centru mesta, kot jih ima Zadar,« so se pred leti petelinili na seji mestnega sveta.

Če bo obveljala prepoved, bodo preostale zadrske plaže nemara prisiljeni spoznavati tudi turisti, ki so se doslej lahko v morju hladili tako rekoč pred vrati svojih apartmajev v starem mestnem jedru.