Katarina pred leti v Novicah zaradi nesreče, danes zaradi sreče

»Kar ne morem verjeti, da sem izžrebana. Res ste me zelo lepo presenetili. Prijavila me je vnukinja in kmalu, ko je odposlala prijavo, ste me že poklicali,« se sprva še nekoliko nejeverno, a zelo zadovoljno muza Katarina Jagodic iz Bistrice pri Tržiču. 81-letna upokojena frizerka, rodila se je prvi dan leta 1943, po smrti moža živi sama, a je v njenem stanovanju vedno polno njenih vnukov in otrok.

Preberem skoraj vse, začnem pa vedno na zadnji strani, kjer so vici.

»Pri meni se vedno kaj dogaja. Ja, leta gredo hitro, ne morem biti mlada, če je sin star že 60 let,« se smeje in pove, da ima dva sina in hčerko ter osem vnukov. Zato tako rekoč nikoli ni sama. Včasih jim kaj skuha, včasih pa oni njej in jo odpeljejo na kakšen izlet. »Do epidemije covida sem po trikrat na leto hodila v Čateške Toplice, zdaj pa ne več. Zato te poletne nagrade ne bom porabila za svoj dopust, ampak jo bomo porabili vsi skupaj. Pa še Lidl imamo čisto blizu in pogosto nakupujemo v njem,« je zadovoljna in hvaležna gospa Katarina, po rodu Belokranjka, iz Adlešičev, a je že od mladih let v Tržiču. Tukaj jo poznajo domala vsi domačini, saj je delala v najmanj treh frizerskih salonih.

Katarina Jagodic se je z vnukom Matejem zelo razveselila darilnega bona. FOTO: Tina Horvat

Katarina je naročnica Novic že vse od začetka in si ne predstavlja življenja brez svojega najljubšega časopisa. »Preberem skoraj vse, začnem pa vedno na zadnji strani, kjer so vici. Za dobro jutro zraven spijem še kavico. Tako sem navajena na časopis, da ga moram nujno imeti in vsak dan prebrati,« razloži srečna nagrajenka.

Lidlova podnebna akademija V Lidlu si tako na globalni kot na nacionalni ravni prizadevajo za zmanjšanje izpustov. Ker jih največ nastaja v dobavni verigi, ta problem obravnavajo v sodelovanju z dobavitelji. Na prvo Lidlovo podnebno akademijo je Lidl Slovenija zato letos povabil vse svoje lokalne dobavitelje. S tem so jim omogočili, da razvijejo in nadgradijo svoje poslovne prakse na področju trajnosti. Akademije se je udeležilo več kot 30 dobaviteljev, ki so se izobraževali o pomenu in prednostih uvajanja trajnostnih praks v svoje podjetje. Ob pomoči strokovnjakov s področja trajnostnega poslovanja Arde so izračunali tudi ogljični odtis svojega podjetja (za obseg 1 in 2) in si zastavili ustrezne podnebne cilje in ukrepe za zmanjšanje izpustov. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Čeprav so jo otroci ali vnuki že večkrat prijavili na nagradne igre, še nikoli ni zadela nobene nagrade in je ta njena prva. Vendar pa je gospa Katarina pred leti že bila v Slovenskih novicah. Leta 2005 smo poročali o eksploziji plinske jeklenke, pri kateri je imela družina neverjetno srečo, saj se nikomur ni nič zgodilo. To je bila družina Jagodic, zgodilo pa se je prav v stanovanju, kjer še zdaj živi naša nagrajenka.

Upokojeno frizerko smo obiskali, ko je ob jutranji kavici brala Novice.

»Grozno je bilo. Pripravljala sem kosilo, v kuhinji je bila še snaha z vnukom Matejem. Kako je počilo, in ves ogenj je šel tik ob nas na balkon. Perilo z balkona smo našli na smrekah, steklo od šip pa se je raztreslo daleč naokoli, močno je gorelo. A k sreči nikomur ni bilo nič,« se spominja grozljivega dogodka in se veseli, da jo je ekipa z Novic zdaj obiskala ob mnogo lepši priliki.