Zdravniki so odkrili nov organ v človeškem telesu

Poleg srca, pljuč in možganov bo aorta odslej ločeno nadzorovana, in bodo jasno določena pravila za njeno delovanje in zdravljenje, je pojasnil docent dr. Nemanja Dženić, član Združenja kardiologov Srbije, Evropskega združenja kardiologov, delovne skupine za interventno kardiologijo.

Glavni cilj zdravljenja aorte je podaljšanje življenja bolnika. Medicina je tako napredovala, da je danes mogoče minimalno invazivno zdravljenje aorte. Pomembno je poznati genetsko predispozicijo za bolezni aorte, pa tudi, da bodo zelo natančno določeni kriteriji, ki opredeljujejo zdravo aorto.

»Najpomembneje je, da bolnika dobro pregledamo. Bolniki, ki imajo nejasno, neopredeljeno bolečino v prsnem košu, to je eden od simptomov, ki bi lahko kazal na bolezni ožilja, predvsem aorte. Druga stvar je, da se dobro pregleda. Svojim učencem vedno rečem: 'Dobro otipajte želodec'. Včasih bolezni aorte potekajo brez prepoznavnih simptomov, včasih pa so lahko tudi usodne in niso redke pogoste patologije v medicini. Ugotovimo jo s telesnim pregledom – s tipanjem povečanja, ki utripa. Bolnikom priporočamo tudi zdrav način življenja, pojasnjuje dr. Dženić

Aorta je ključni organ in največja krvna žila, ki prehranjuje vse ostale organe. Je zelo pomembna, saj lahko vse spremembe in bolezni na njej vodijo do usodnega izida. Umrljivost zaradi bolezni aorte zelo pogosto visoka.

Dr. Dženić ugotavlja, da simptomov, kot so zadušitev, glavobol, bolečine v prsih in otekanje nog, ne smemo zanemariti. Prav tako je zelo pomembno, da redno preverjate krvni tlak, sladkor in holesterol.

»Prvi in ključni znak srčnega popuščanja je zadušitev. Večinoma je to pomanjkanje zraka ali zadušitev v ležečem položaju. Ko se bolnik uleže in reče, da potrebuje dve blazini, da se mora usesti in tako prenočiti ... To so ključni znaki oslabelosti srca. Drugi pomemben simptom je otekanje nog,« je za RTS pojasnil dr. Dženić.