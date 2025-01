Mleko zmanjšuje tveganje za raka na črevesju za 14 odstotkov

Opazovalna študija, ki je vključevala več kot pol milijona žensk, je razkrila, da uživanje 200 gramov mleka na dan lahko zmanjša tveganje za kolorektalnega raka za do 14 odstotkov.

Rezultati te študije se pridružujejo drugim nedavnim raziskavam, ki prav tako kažejo, da imajo mlečni izdelki, še posebno tisti, bogati s kalcijem, zaščitno vlogo za črevesje.

To je še posebej pomembno za ženske, ki pogosto zaužijejo manj kalcija in so bolj nagnjene k pomanjkanju tega minerala.

Dolgotrajne raziskave evropskih žensk

Raziskavo so vodili znanstveniki z Univerze v Oxfordu, ki so analizirali dolgoročne zdravstvene podatke Evropejk v srednjih letih in starejših. Udeleženke so izpolnile tudi vprašalnik o prehranjevalnih navadah.

Med 97 prehranskimi izbirami, ki so jih obravnavali v študiji, so se mlečni izdelki, kot sta jogurt in mleko, izkazali za najučinkovitejše pri zmanjševanju tveganja za kolorektalnega raka.

Kolorektalni rak: Kaj moramo vedeti

Kolorektalni rak je izraz za raka, ki se razvije v debelem črevesu (kolon) ali danki (rektum), zato se pogosto imenuje tudi rak debelega črevesa in danke. Gre za eno najpogostejših vrst raka, ki prizadene tako moške kot ženske, pri čemer se tveganje za nastanek bolezni povečuje s starostjo, predvsem po 50. letu.

Kolorektalni rak običajno nastane iz nenormalnih izrastkov na sluznici črevesja, imenovanih polipi. Čeprav so mnogi polipi benigni, lahko nekateri sčasoma postanejo rakavi. Proces transformacije traja več let, kar omogoča zgodnje odkrivanje in odstranitev polipov ter s tem preprečevanje razvoja raka.

Simptomi

V zgodnjih fazah kolorektalni rak pogosto ne povzroča opaznih simptomov. Ko bolezen napreduje, se lahko pojavijo:

Spremembe v prebavi: driska, zaprtje ali občutek nepopolne izpraznjenosti črevesja.

driska, zaprtje ali občutek nepopolne izpraznjenosti črevesja. Prisotnost krvi: kri v blatu, ki je lahko vidna kot rdeča ali v obliki temnih iztrebkov.

kri v blatu, ki je lahko vidna kot rdeča ali v obliki temnih iztrebkov. Nejasna bolečina: bolečine v trebuhu ali občutek napihnjenosti.

bolečine v trebuhu ali občutek napihnjenosti. Nepojasnjena izguba telesne mase: hujšanje brez očitnega razloga.

hujšanje brez očitnega razloga. Utrujenost: posledica anemije zaradi izgube krvi.

Med najpogostejše dejavnike tveganja spadajo:

Starost: večina primerov se pojavi po 50. letu.

večina primerov se pojavi po 50. letu. Družinska anamneza: prisotnost kolorektalnega raka ali polipov pri sorodnikih.

prisotnost kolorektalnega raka ali polipov pri sorodnikih. Prehrana: prehrana z veliko rdečega mesa in procesirane hrane.

prehrana z veliko rdečega mesa in procesirane hrane. Sedeč način življenja: pomanjkanje telesne aktivnosti.

pomanjkanje telesne aktivnosti. Debelost, kajenje in uživanje alkohola: znatno povečajo tveganje za razvoj bolezni.

Kolorektalni rak je bolezen, ki jo je mogoče učinkovito preprečiti z rednimi presejalnimi pregledi in zdravim življenjskim slogom. Če opazite kakršne koli simptome ali ste izpostavljeni dejavnikom tveganja, se posvetujte z zdravnikom. Zgodnje ukrepanje je ključno za uspešno obvladovanje te bolezni.

Vloga kalcija in mleka

Čeprav niso vse živilske skupine pokazale enako močne povezave, sta mleko in kalcij izstopala. Uživanje 300 miligramov kalcija na dan je tveganje za raka zmanjšalo za 17 odstotkov, kar je za tri odstotne točke več kot uživanje mleka.

Raziskovalci so ugotovili, da je povezava med mlekom in zmanjšanjem tveganja za raka na debelem črevesu predvsem posledica kalcija. Zato bi lahko tudi živila, bogata s kalcijem, ki niso mlečnega izvora, kot je soja, nudila podobno zaščito.

Pomen previdnosti pri interpretaciji rezultatov

Čeprav je bila študija obsežna in temeljita, gre zgolj za opazovalno raziskavo, ki lahko nakazuje možne vzroke in preventivne ukrepe, ne more pa dokazati vzročne povezave.

Rak na debelem črevesu je v porastu po vsem svetu, raziskovalci pa menijo, da k temu prispevajo nezdrave prehranske navade. Alkohol ter predelano in rdeče meso na primer povečujejo tveganje za to vrsto raka, kar so potrdili tudi v trenutni študiji.

Pitje dveh standardnih alkoholnih pijač na dan je bilo po raziskavi povezano z največjim povečanjem tveganja za raka – do 15 odstotkov. Poleg tega je dnevno uživanje 30 gramov rdečega in predelanega mesa povečalo tveganje za raka za 8 odstotkov.

Čeprav so številne raziskave pokazale povezavo med mesom, alkoholom in rakom na debelem črevesu, pa je vloga kalcija manj jasna. Randomizirane kontrolirane študije, ki so proučevale vpliv kalcijevih dodatkov, niso vedno pokazale pozitivnih učinkov.

Poziv k previdni interpretaciji

»Čeprav ta študija nakazuje možne koristi kalcija v prehrani, morajo novinarji in javnost rezultate interpretirati previdno,« opozarja David Nunan z Univerze v Oxfordu, ki ni sodeloval v raziskavi. »Zaradi metodoloških omejitev so lahko navedene številke pretirane. Za potrditev vzročne povezave so potrebne dodatne raziskave, kot so randomizirane kontrolirane študije.«

Zdrav življenjski slog za preprečevanje raka

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko s spremembami življenjskega sloga in prehrane preprečili kar polovico vseh primerov raka na debelem črevesu. Ta analiza ima svoje omejitve, vendar jasno kaže, da pogosta uporaba alkohola ter rdečega in predelanega mesa škodi zdravju črevesja.

Na drugi strani pa se zdi, da mlečni in nekateri nemlečni viri kalcija, z izjemo sladoleda in sira, blagodejno vplivajo na zdravje črevesja.

Kava in tveganje za rak na črevesju

Kava sicer ni bila obravnavana v trenutni raziskavi, vendar so prejšnje študije pokazale, da imajo ljudje, ki pijejo več kave, manjše tveganje za razvoj raka na debelem črevesu.

Študija je bila objavljena v reviji Nature Communications.