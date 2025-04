Eden od makedonskih bolnikov zaključil zdravljenje v UKC Ljubljana

V nedeljo so iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana odpustili enega od dveh bolnikov, ki so ju na zdravljenje sprejeli po marčevskem požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Po neuradnih informacijah STA se je bolniku stanje izboljšalo in se je lahko vrnil v državo, kjer živi in dela.

V požaru v nočnem klubu v Kočanih je v noči na nedeljo, 16. marca, umrlo 60 ljudi, okoli 200 pa je bilo poškodovanih. Več kot sto bolnikov so zdravili oziroma še vedno zdravijo v 14 državah. Štiri poškodovane so premestili tudi v Slovenijo, dva v UKC Ljubljana in dva v UKC Maribor.

V UKC Ljubljana so za STA potrdili, da na zdravljenju ostaja en bolnik iz Severne Makedonije.

Bolnika, ki so ju na zdravljenje prepeljali v UKC Maribor, pa tam še vedno zdravijo, a se njuno stanje izboljšuje. Prvi je hospitaliziran na kliniki za interno medicino, drugi pa še ostaja v enoti intenzivne terapije, so iz mariborskega kliničnega centra sporočili za STA.

Severna Makedonija je za pomoč zaprosila prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia na zdravljenju v tujini ostaja 68 poškodovanih. »Stanje bolnikov, ki se zdravijo v tujini, ostaja nespremenjeno, vključno s stanjem kritičnih bolnikov,« so po poročanju agencije sporočili z ministrstva za zdravje Severne Makedonije.

V Severni Makedoniji pa skupaj zdravijo 11 bolnikov z opeklinami.