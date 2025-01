Začnite s temi 5 stvarmi za boljše razpoloženje v letu 2025

Vstopili ste v novo leto in iščete novo različico sebe? Končno se hočete spremeniti na bolje. Vedno se začne s spremembo. Ne pozabite, da potrebujete le 12 dni, da nekaj postane navada. Torej, zmorete!

Ne glede na to, kdaj se zbudite, so jutra za mnoge težavna. Prav tu pa se začne vaša sprememba. Če se ob vstajanju počutite utrujeni ali pod stresom, to vpliva na vaše razpoloženje ves dan.

Zato vam predstavljamo pet preprostih korakov, ki lahko izboljšajo začetek dneva.

1. Izberite navado za dobro počutje in jo povežite z jutranjo rutino

Navada za dobro počutje je lahko karkoli – od telovadbe in meditacije do nekaj minut, ki jih posvetite opazovanju narave. Ključno je, da to novo navado povežete z rutino, ki jo že izvajate.

Če jo povežete z nečim, kar počnete vsak dan, boste bolj verjetno vztrajali. »Doslednost je ključ do povečanja sreče skozi čas,« pravi psihiater Murray Zucker, glavni zdravstveni direktor platforme za duševno zdravje Happify.

2. Odstranite telefon iz spalnice

Če imate telefon poleg postelje, boste zjutraj najverjetneje najprej posegli po njem. To pa pomeni, da zunanjemu svetu dovolite, da že ob začetku dneva vpliva na vaše razpoloženje, opozarja življenjska svetovalka Allison Task. Poleg tega zasloni motijo spanje, pomanjkanje kakovostnega spanca pa negativno vpliva na vaše razpoloženje in srečo.

3. Govorite sami s seboj

Zucker svetuje, da pri pogovoru s seboj uporabljate svoje ime in se spodbujate. Na primer: »To si že počel in to rad počneš. Zmoreš!« Takšen pristop vam pomaga prevzeti nadzor nad mislimi in se bolje pripraviti na izzive dneva.

4. Vzpostavite stik z drugimi

Družbeni stiki so ključni za dobro razpoloženje. Naj bo to klic, sporočilo ali jutranje srečanje ob kavi – vsaka oblika pozitivne interakcije z nekom, do katerega gojite prijetna čustva, izboljša tudi vaše razpoloženje.

5. Vadite hvaležnost

Raziskave kažejo, da si ljudje, ki si zapisujejo stvari, za katere so hvaležni, izboljšajo razpoloženje bolj kot tisti, ki beležijo negativne izkušnje. Dnevna praksa hvaležnosti lahko izboljša tudi vaše telesno zdravje in posledično splošno počutje.

Vsaka sprememba je sprva težka, vendar se splača vztrajati. Če boste te preproste nasvete vključili v svojo jutranjo rutino, boste dan začeli s pozitivno energijo in postopoma izboljšali kakovost svojega življenja.