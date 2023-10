To so živila, ki se jih splača kupovati na zalogo

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste naleteli na neko hrano v akciji in ste jo kupili, kot da bi se pripravljali na konec sveta ... pa je nikakor niste uspeli porabiti.

Ne zaradi kataklizme, ampak zato, ker se je pokvarilo, preden smo jo zaužili.

Glede na nenavadno visoke cene hrane vas bo verjetno zamikalo, da bi svojo shrambo in hladilnik napolnili z izdelki iz akcije, da pa se ne bi pokvarili, bodite pozorni, kaj kupujete – nekatera živila so potrjeno uporabna dlje časa.

Druga so žal lahko pokvarljiva in ​​lahko propadejo še pred iztekom roka uporabe ali pa so tako nestabilna, da iz njih izhlapijo hranila, ne glede na to, kako dobro so pakirani.

Izpostavljamo živila, ki se jih po priporočilih nutricionistov najbolj splača kupovati v večjih količinah.

Zamrznjeno sadje in zelenjava

Čeprav smo šele vstopili v sezono sadnega in zelenjavnega izobilja, če v akciji naletite na zamrznjeno sadje, ga kupite toliko, kolikor ga spravite v zamrzovalnik. Zamrznjene rastlinske izdelke lahko hranite v zamrzovalniku do šest mesecev, za razliko od svežih, ki zdržijo največ en teden. Dobra možnost, če imate velik zamrzovalnik, je, da ga založite z najbolj svežim sezonskim sadjem in zelenjavo, ki ga lahko uživate do zime.

Suhe stročnice

Ne morete zgrešiti z velikim paketom fižola, leče ali čičerike: dobro se obdržijo, če so pravilno shranjeni (v temnem in suhem prostoru stran od virov toplote), tako da boste vedno imeli zanesljiv vir vlaknin, železa, magnezija in kalija.

Zamrznjena perutnina in ribe

Zamrznjena različica teh živil vam lahko pomaga prihraniti denar in poenostaviti pripravo zdravih obrokov, da ne omenjamo zadovoljevanja naših dnevnih potreb po beljakovinah. Dodajte nekaj zgoraj omenjene zamrznjene zelenjave in imeli boste popolno kosilo, ne da bi stopili v trgovino z živili.

Maslo

Maslo je še eno živilo, ki se je podražilo, zato, ko ga najdete v akciji, pogumno kupite več paketov. Tistega, ki ga boste porabili čez nekaj tednov, pustite v hladilniku, ostalega zamrznite in hranite v zamrzovalniku do 6 mesecev. Po odtajanju ne boste opazili razlike.

Semena

Niso vsa semena enaka glede na obstojnost, so pa nekaterat – chia semena – varna izbira glede daljšega shranjevanja. Zdržijo lahko do enega leta, če jih pospravite v nepredušno zaprto posodo in shranite v hladilniku, pa še dlje. Kvinoja, hranilno bogato živilo (v nasprotju s splošnim prepričanjem seme, ne žito), lahko traja še dlje. Lahko ga kupite, ko je v akciji, saj lahko zdrži 2 do 3 leta.

Riž in testenine

Marsikoga bo presenetilo dejstvo, da je navaden beli riž obstojen veliko dlje od rjavega, ki velja za veliko bolj zdravega: rok trajanja belega riža je 2 leti, rjavega pa 6 mesecev. To imejte v mislih, ko kupujete na akciji, zato rjavega čim prej porabite. Dobra možnost za nakup večjih količin, kar zadeva rok trajanja, so testenine, ki so v neodprti embalaži zdržijo do 2 leti, odprte pa približno eno leto.

Konzervirana hrana

Konzervirana hrana je odlična kupčija, še posebej, če gre za blagovno znamko, ki jo običajno izpustite, ker je predraga – zdržala bo več let, zato se jo splača kupiti v velikih količinah, tudi če je ne boste takoj uporabili. Čeprav se nutricionisti ne morejo strinjati glede nekaterih vrst konzervirane hrane, saj nekateri menijo, da je na primer grah in koruzo bolje kupiti v zamrznjeni obliki. Ne glede na to, ali gre za pelate, pasate, narezan paradižnik ali paradižnikov koncentrat, vam bodo vedno prišli prav za omake in dodatke k jedem, od juh do enolončnic.