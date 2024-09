Tega niste vedeli o mleku

Mleko je zdravo, ker vsebuje številne hranilne snovi, ki so pomembne za rast, razvoj in splošno zdravje. Nekatere od glavnih prednosti mleka so:

- Mleko je bolj učinkovito za rehidracijo po naporu pri otrocih.

- Pitje mleka izboljša sestavo telesa in zdravje kosti.

- Mleko lahko kombiniramo s številnimi živili, kot odlična regeneracija po teku je zmešano s sadjem.

- Mlečni izdelki so enakovredna zamenjava za mleko.

- Mleko lahko kombiniramo z drugimi funkcionalnimi živili, ki so zelo ugodna za športnike (kurkuma, češnje, borovnice, čokolada), in dobimo pravo prehransko bombo.

- V trgovinah najdemo mleko, ki ga lahko pijejo tudi tisti, ki ne prenašajo laktoze.

- V 500 ml mleka je 18 g beljakovin, kar skoraj doseže priporočljivo vrednost na obrok (20 g).

- Kalcij v mleku pripomore k uravnavanju telesne teže.

- Aktivni otroci lahko brez škode pijejo polnomastno mleko.

Čeprav je mleko zdravo za mnoge, pa nekateri ljudje ne prenašajo laktoze ali imajo alergijo na mlečne beljakovine, zato morajo poiskati alternative, kot so rastlinski napitki ali mlečni izdelki brez laktoze.

Kaj vse mleko vsebuje

Kalcij: Mleko je bogato s kalcijem, ki je ključen za močne kosti in zobe. Kalcij je še posebej pomemben za otroke in mladostnike, saj se njihove kosti razvijajo, pa tudi za odrasle, da preprečijo osteoporozo.

Beljakovine: Mleko je dober vir visokokakovostnih beljakovin, ki so pomembne za rast mišic, obnavljanje tkiv in podporo imunskemu sistemu.

Vitamini: Mleko vsebuje vitamine, kot so vitamin D, ki pomaga telesu absorbirati kalcij, in vitamin B12, ki podpira delovanje živčnega sistema in tvorbo rdečih krvničk.

Minerali: Poleg kalcija mleko vsebuje tudi fosfor, kalij in magnezij, ki sodelujejo pri zdravju kosti, delovanju srca in vzdrževanju ravnotežja tekočin v telesu.

Hidratacija: Mleko vsebuje visok odstotek vode, kar prispeva k hidraciji telesa.

Probiotiki (v fermentiranih mlečnih izdelkih): Fermentirani mlečni izdelki, kot so jogurt in kefir, vsebujejo koristne bakterije (probiotike), ki pomagajo pri prebavi in podpirajo zdravje črevesja.