3 vrste pijač, ki se jih moramo izogibati

Vnetje je reakcija na poškodbo telesa v tkivu, pri kateri lahko pride do otekline, rdečine, bolečine in tudi povišanja telesne temperature.

Vnetje samo po sebi je lahko tako koristno kot škodljivo. Znano je, da imajo živila te lastnosti, vendar obstajajo 3 vrste vnetnih pijač, ki imajo enak učinek.

Med staranjem je nekaj razgradnje celic normalno, toda tisto, kar zaužijemo vsak dan, lahko poveča vnetje. Vnetni prehranjevalni vzorci (uživanje preveč nasičenih maščob, sladkorja in natrija) spodbujajo kronično vnetje skozi vrsto biokemičnih reakcij.

Te reakcije prisilijo telo, da dela nadure, da opravi svoje običajno delo, kar lahko poškoduje celice.

Vnetje lahko poslabša ne le to, kar jemo, ampak tudi to, kar pijemo. Poskusite čim bolj omejiti ali se izogibati vnetljivim pijačam:

Pijače z umetnimi sladili

Če ste zmanjšali porabo navadnega sladkorja, ste verjetno mislili, da so umetna sladila boljša izbira. Priporočamo, da izberete dietne gazirane pijače.

Vendar nekatera umetna sladila, ki jih odobrijo zdravstvene organizacije, vas ne bodo zaščitila pred vnetjem. Dolgoročno lahko ta vnetni učinek povzroči resnejše kronične bolezni. Študija je pokazala, da imajo ljudje, ki pogosto pijejo umetno sladkane pijače, povečano tveganje za povečanje telesne mase, diabetes tipa 2 in različne bolezni srca in ožilja.

Če ste željni sladkega, predlagamo, da navadni ali gazirani vodi dodate poljubno sadje, ki ga imate pri roki. Če nimate svežega sadja, lahko uporabite tudi zamrznjeno. Tako se lahko izognete vsem vrstam sladkorja, razen sadnemu.

Pijače z dodanim sladkorjem

Več enostavnih sladkorjev (rafiniranih ogljikovih hidratov) zaužijemo, več stranskih produktov proizvede naše telo. Na ta način se sproži verižna reakcija, ki potencialno poveča število prostih radikalov, ki lahko poškodujejo zdrava tkiva.

Na žalost je sladkor dodan večini pijač, ki jih uživamo vsak dan, vključno z: gazirani sokovi, sokovi iz sadnega koncentrata, športne in energijske pijače, sladkana kava in čaj, rastlinsko mleko.

Pri rednem in prekomernem uživanju sladkorja pride do kroničnih vnetnih procesov. Občasna sladkana pijača ne bo problem, če le ne pretiravate.

Bodite pozorni na seznam sestavin na pijači, ki jo kupujete. Bodite pozorni na sestavine, kot so agava, med, morebitni sladkor ali sirup (glukoza, dekstroza).

Poiščite dodane sladkorje pod skupnimi sladkorji in v idealnem svetu bi moralo biti to število nič gramov. Pomembno je, da poskušate ohraniti to število čim nižje, sladkor je vsekakor povsod. Ne pozabite, majhna pločevinka Coca-Cole vsebuje 39 gramov sladkorja (12 čajnih žličk), pollitrska plastenka pa več kot 50.

Alkohol

Verjetno že veste, da alkohol ni dober za jetra ali kakovost spanca, in če ga boste redno uživali, bo povzročil tudi kronična vnetja.

Po študiji iz leta 2017 preveč alkohola vodi v vnetje prebavnega trakta, kar dodatno vpliva na poškodbe organov. To dejstvo je še posebej pomembno, ker se zdi, da bakterije v črevesju vplivajo na delovanje imunskega sistema in tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, debelosti in raka debelega črevesa, poroča ameriški nacionalni inštitut za zdravje.

Ni nam treba odstraniti alkohola iz svojega življenja. Gre samo za to, da vse, kar pijete, zlasti tovrstne pijače, počnete zmerno. In če si res želite alkoholne pijače, je priporočljivo rdeče vino, saj vsebuje antioksidante, kot je resveratrol, ki zmanjšuje vnetja.

Pijte vina, ki ne vsebuje sladil. In ko gre za alkoholne pijače in koktajle, bi bilo idealno, da se izogibate ali omejite tiste, ki vsebujejo dodan sladkor.

Namesto tega se odločite za žgane pijače, kot sta tekila ali vodka. Čeprav občasno zmerno uživanje katere od teh pijač verjetno ne bo povzročilo kroničnega vnetja, lahko redno uživanje v daljšem časovnem obdobju zagotovo prispeva k razvoju vnetja.

Zato je pomembno, da se vsi izogibamo pijačam in izdelkom, ki vsebujejo velike količine rafiniranih sladkorjev, koruznega sirupa z visoko vsebnostjo fruktoze in umetnih sestavin, ter se namesto tega odločimo za bolj zdrave alternative.