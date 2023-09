Športniki imajo hrano za gorivo. Zakaj je ne bi imeli tudi mi, običajni ljudje

Prehrana ima pomembno vlogo pri športni uspešnosti. Ugotovite, kako s tem, kar jeste, izboljšate svoje rezultate, izboljšate športne sposobnosti in pospešite okrevanje.

O tem je pri švicarskem Datasport pisala Megan Howard.

V svetu, ki je preplavljen s predtekmovalnimi pripravki, super napitki in formulami, zlahka pozabimo, da je uravnotežena prehrana ključnega pomena za optimizacijo zmogljivosti. Ne glede na to, ali se odpravljate na tekmovališče ali na poti, je dobro uravnotežena prehrana pomembnejša od katere koli tablete ali praška.

Pravilna prehrana se začne pri tem, kaj jeste. Ta zagotavlja gradnike za vaše telo in izboljšuje vzdržljivost, krepi moč ter povečuje vaše zdravilne sposobnosti. Če želite optimizirati svojo športno zmogljivost, začnite s prehrano.

Hrana je kot gorivo

Za optimizacijo športnih dosežkov je ključnega pomena, da na hrano gledate kot na gorivo, saj za vrhunske dosežke potrebujete prava hranila. Hrana zagotavlja energijo za intenzivno vadbo, pomaga pri obnovi in regeneraciji mišic ter podpira odpornost in splošno zdravje in dobro počutje.

Če razumete vlogo prehrane pri športni zmogljivosti, lahko izberete živila, ki zagotavljajo potrebna hranila, kot so:

- puste beljakovine za razvoj mišic

- ogljikovi hidrati za trajno energijo

- sadje in zelenjava za bistvene vitamine in antioksidante

Hrana je kot zdravilo

Po intenzivni telesni dejavnosti je telo podvrženo stresu in poškodbam mišic, ki zahtevajo popravilo in obnovo. Tu pride do izraza moč prehrane. Z izbiro živil, bogatih s hranili, lahko športniki olajšajo zdravljenje, zmanjšajo vnetja in izboljšajo okrevanje.

Sadje in zelenjava, bogata z antioksidanti, kot so borovnice in špinača, se lahko borita proti oksidativnemu stresu in spodbujata obnovo celic. Pusti proteini, kot sta piščanec ali tofu, pomagajo pri obnovi in sintezi mišic. Zdrave maščobe v avokadu in oreščkih imajo protivnetne lastnosti in podpirajo zdravje sklepov.

Poleg tega vključitev kompleksnih ogljikovih hidratov, kot so polnozrnata žita in sladki krompir, pomaga pri obnavljanju zalog glikogena, optimizaciji ravni energije in obnavljanju tkiv.

Evo, za začetek in premislek je to dovolj.