Slovenski ješprenj na poti v vesolje

Včeraj zvečer so na BIC Ljubljana izvedeli, da so se kot edina evropska šola uvrstili med deseterico izbranih v finale mednarodnega tekmovanja NASA HUNCH, ki ga razpisuje ameriška vesoljska agencija NASA.

Na polfinalno tekmovanje se je ekipa BIC Ljubljana v začetku letošnjega leta med 50 šolami uvrstila kot ena od štirih evropskih držav.

V Huston na finalno tekmovanje, ki bo potekalo 17. aprila 2024, pa odhajajo kot edina evropska šola, preostale šole, ki so se uvrstile na tekmovanje, prihajajo iz Amerike.

Institut »Jožef Stefan«, ki sodeluje z BIC Ljubljana pri prehrani preiskovancev za testiranja Laboratorija za vesoljsko fiziologijo v Planici, je pripravil predstavitev in pokušnjo njihovega zajtrka.

Študenta živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, Anže Jarc in Mark Jeraj pod mentorstvom predavateljice Katarine Smole ter študenta gostinstva in turizma Hana Wolf in Aljaž Ritmanič pod mentorstvom inštruktorja Andreja Molka so ekipa iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Višje strokovne šole, ki je združila moči in na Nasino astronavtsko tekmovanje poslala ješprenj s suhimi hruškami orehi in dimljenim tofujem.

FOTO: Institut Jožef Stefan

Zajtrk slanega okusa, ki vsebuje vsaj eno vrsto zelenjave

Tema letošnjega tekmovanja v organizaciji ameriške vesoljske agencije Nasa je bila priprava zajtrka slanega okusa, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave.

Katarina Smole, predavateljica na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli: »Od začetne ideje do končnega izračuna natančne sestave jedi je minilo dva meseca. Idejno smo se malo naslonili na tradicionalno slovensko enolončnico »ričet«.

Z izborom surovin (razen tofuja) smo želeli predstaviti tudi slovensko kakovost živil (fižol sivček, suhi krhlji hruške viljamovke, slovenski orehi …). Nastal je ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Upamo, da ga ponese tudi v vesolje!«

Visoke prehranske zahteve za prehrano astronavtov jih niso odvrnile

Poleg teme so bile s strani organizatorja tekmovanja, ameriške vesoljske agencije NASA, dodane še prehranske zahteve, ki so jih tekmovalci, s sestavo jedi morali zagotoviti. Zaradi posebnega mikro gravitacijskega okolja v vesolju imajo astronavti namreč veliko prehranskih omejitev.

Katarina Smole, predavateljica na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli: »Poleg določenega energijskega vnosa, smo bili pozorni na vnos maščob, predvsem nasičenih maščobnih kislin, prehranskih vlaknin in soli.

FOTO: Institut Jožef Stefan

Vsaka prehranska zahteva je terjala izbiro prave surovine, česar smo se lotili z veliko natančnostjo. Izbira osnovnih surovin je bila izredno premišljena in osredotočena na oteženo prebavo astronavtov, močno zmanjšan vnos soli, oteženo okušanje in vonjanje jedi, ugodno tehnološko pripravo jedi za uživanje v mikro gravitacijskem okolju …

Vodilo končnega recepta za jed je bilo enostavno, prehransko ugodno, kakovostno in okusno. Pripravili smo ješprenj z dimljenim tofujem, orehi in suhimi slivami.«

S strani organizatorja smo na BIC Ljubljana dobili navodila, katerih živil ne smemo uporabiti v jedi, kot npr. surovega mesa, morskih sadežev, jajc, alkohola itd. Predlagali so tudi, da naj ne uporabimo kruha in krušnih izdelkov, ker jih je tehnološko težko pripraviti za uživanje v mikro gravitacijskem okolju.

V Huston, Slovenija kot edina v Evropi

Tekmovanje razpisuje ameriška vesoljska agencija NASA. Nanj so se lahko prijavile ekipe s celotnega sveta. Tekmovalci so se morali pri pripravi receptur in jedi držati natančnih zahtev NASE.

Študentje BIC Ljubljana so v prvem krogu tekmovanja pripravili recepture in izračune hranilnih vrednosti za dve jedi, pirine bučne štruklje s puranom in ricotto ter ješprenj s suhimi hruškami orehi in dimljenim tofujem.

Komisijo je prepričal ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Na polfinalno tekmovanje se je ekipa BIC Ljubljana v začetku letošnjega leta med 50 šolami uvrstila kot ena od štirih evropskih držav.

V Huston na finalno tekmovanje, ki bo potekalo 17. aprila 2024 pa odhajajo kot edina evropska šola, preostale šole, ki so se uvrstile na tekmovanje, prihajajo iz Amerike.

FOTO: Institut Jožef Stefan

Izbrane šole za tekmovanje v finalu

Shakshuka Scramble – North East Technical - Arkansas

Sweet Potato with Maple Bacon Hash- Ulster BOCES- New York

Hearty Breakfast Skillet – North Side HS- Texas

Gyren Bap- RCTC-Michigan

Barley and Tofu Porridge- Biotechnical Education Center- Ljubjana, Slovenia

Garden Frittata with Rosemary Sauce – Hickory HS – Virginia

Seafood Rice Balls- Kent State- Ohio

Chickpea and Veggie Scramble- Milton Hershey HS- Pennsylvania

Spicy Turkey Hash – PCTI- New Jersey

Egg and Potato Muffins- Maxwell HS- Georgia

Sodelovanje med študenti programa gostinstvo in turizem ter živilstvo in prehrana

Pri pripravi astronavtskega zajtrka so imeli študenti večjo prednost predvsem zato, ker so združili moči študentje in mentorja iz dveh študijskih programov na BIC Ljubljana, in sicer programa živilstvo in prehrana (Anže Jarc in Mark Jeraj, mentorica Katarina Smole) in programa gostinstvo in turizem (Hana Wolf in Aljaž Ritmanič, mentor Andrej Molk), kar je pomenilo, da so se priprave jedi lotili strokovnjaki s področja živilstva in kulinarike.

Katarina Smole, predavateljica na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli: »Tokrat se resnično preizkušamo v gostinsko - prehranskih veščinah in timskem duhu. Raziskovalni del prave sestave jedi je bil zelo zanimiv. Z računalnikom in prehranskim programom za preračunavanje hranilnih vrednosti smo dodajali osnovne sestavine v lonec. Če je bil izračun vsebnosti previsok, smo določeno količino odvzeli itd. Tudi za najboljše kuharske mojstre bi bil to vrhunski izziv…«