Slaba hrana, s katero lahko dobro shujšamo

Ne, tole ni iz trte izvito, zapis smo povzeli po ameriški spletni strani MedicineNet. Seveda navijamo, da bil ljudje postali bolj zdravi in morda vitkejši z gibanjem, in izgovori, da nimajo časa za to, pri nas ne gredo skozi. Če imate 30 minut za Facebook, imate tudi uro za športno rekreacijo!

Najboljši način za napovedovanje svojega zdravja je, da ga ustvarite sami. In z izgovori ne shujšamo.

Za večino ljudi je lahko vsakodnevno sledenje režimu hujšanja izziv. Za druge je problem, kako sploh začeti s programom telesne aktivnosti.

Nekateri se morda sprašujete, kaj točno moramo narediti, da shujšamo. In smo tam, kje postane zapleteno: da lahko s slabo hrano lepo shujšate.

Krompir

Krompir je na vrhu indeksa sitosti, lestvice za merjenje nasičenosti s hrano. Pomembno je, kako ga skuhamo; dalj časa kuhano pomeni, da boste imeli dalj časa občutek sitosti.

Pečen krompir z zdravo prilogo, kot je dušen brokoli, je še ena okusna možnost.

Krompir je morda na slabem glasu, vendar je brez glutena, ponuja več kalija kot banana in je dober vir vitaminov B6 in C.

Testenine

Študije, narejen pri ljudeh, ki se prehranjujejo z nizko glikemičnimi živili (pri katerih traja dlje, da zvišajo krvni sladkor), kažejo, da zmerna količina testenin ni škodljiva. Pravzaprav so še vedno lahko shujšali, čeprav so jedli testenine. Zaključek: ciljajte na polnozrnate testenine – bolj, ko je al dente, manj se zviša vaš krvni sladkor.

Oreščki

Morda vsebujejo veliko maščob in kalorij, vendar vam jih ni treba preskočiti, da bi izgubili kilograme.

Pokazalo se je, da imajo ženske, ki pojejo eno porcijo oreščkov dvakrat ali večkrat na teden, skoraj 25 odstotkov manj možnosti, da bodo predebele in pridobijo manj kilogramov kot tiste, ki se oreščkom izogibajo.

Sir

Če štejete kalorije, to še ne pomeni, da odštejete tudi sir. Vključitev mlečnih izdelkov, bogatih s kalcijem z nizko vsebnostjo maščob v obroke z nizko vsebnostjo kalorij, dejansko pomaga pri izgubi mase, hkrati pa ščiti zdravje kosti, pravijo znanstveniki.

Kava

Skodelica na dan ne bo ovirala naših prizadevanj za hujšanje. Pravzaprav raziskovalci menijo, da lahko kofein v kavi povzroči, da se počutite manj lačne in da pokurite več kalorij. Toda z dodajanjem sladkorja in smetane je kava manj zdrava. Sčasoma lahko celo poveča število kilogramov na tehtnici.

Riž

Prehrana, ki vključuje polnozrnata žita, denimo rjavi riž, lahko dejansko pomaga ohranjati bolj zdravo telesno maso. Poleg vlaknin, ki poskrbijo za občutek sitosti, boste dobili tudi vitamina B1 in B6, magnezij, selen, fosfor in mangan. Čeprav bel riž nima teh prednosti, ga lahko z omejenimi, razumno odmerjenimi porcijami še vedno uživate, ne da bi vas skrbelo povečanje telesne mase.

Čokolada

Ključno za čokolado je, da je temna in da so porcije majhne. Temna čokolada je polna antioksidantov in študije kažejo, da pomaga v telesu inzulinu bolje delovati, hkrati pa nadzoruje občutek lakote. Zaradi tega je idealna sladka poslastica za zaključek zdravega obroka.

Pokovka

Pokovka je odličen vir vlaknin in hitro poteši lakoto, tako da je manj verjetno, da se je boste prenajedli.

Polnomastno mleko

Polnomastno mleko za hujšanje? Zdi se nenavadno, vendar strokovnjaki menijo, da je lahko tudi tako. Da vsake toliko kozarec polnomastnega mleka ne poveča povečanja telesne mase in lahko celo pomaga pri hujšanju.

Čeprav še niso prepričani, kako deluje, je to morda zato, ker vas visoka vsebnost mleka hitro nasiti in preprečuje, da bi pretiravali z drugo hrano.