Sedem mišic, ki najbolj trpijo med alpskim smučanjem

Alpsko smučanje je dinamičen šport, ki vključuje več mišičnih skupin. Med smučanjem so predvsem aktivne naslednje mišične skupine:

Kvadriceps (stegenske mišice):

To so mišice na sprednji strani stegna, ki so med smučanjem aktivirane pri upogibanju kolena in držanju telesa v pokončnem položaju.

Biceps femoris (mišica zadnje stegna):

Te mišice so aktivne pri upogibanju kolena in pomagajo pri stabilizaciji noge med zavoji.

Mišice trupa (trebušne in hrbtniške mišice):

Te mišice so ključne za ohranjanje ravnotežja med smučanjem. Med vožnjo morate ohranjati trdno jedro, kar pripomore k boljši stabilnosti.

Mišice zadnjice (glutealne mišice):

So odgovorne za dvigovanje telesa med zavoji in ohranjanje stabilnosti.

Adduktorske mišice:

To so mišice na notranji strani stegen, ki so pomembne pri držanju smuči skupaj in ohranjanju ravnotežja.

Telečje mišice:

Aktivirajo se pri upogibanju gležnjev in pomagajo pri upravljanju s smučmi. Telečja mišica se nahaja na zadnji strani spodnjega dela noge in je ena od dveh glavnih mišic, ki sestavljata tele.

Druga velika mišica gastrocnemius, mišica soleus, je ploščata mišica, ki se nahaja pod mišico gastrocnemius. Obe mišici gastrocnemius in soleus potekata po celotni dolžini spodnjega dela noge in se združita za kolenom in peto. Tretja mišica, plantarna mišica, se razteza dva do štiri centimetre navzdol od kolena in leži med mišico teleta in podplatom.

Mišice ramenskega obroča in rok:

Med vožnjo z alpskimi smučmi so roke aktivno vključene pri držanju smučarskih palic, ravnotežju in upravljanju s težo telesa.

Da bi dosegli optimalno moč in stabilnost, je priporočljivo vključiti različne vaje za celotno telo v svoj trening, vključno z vajami za moč, ravnotežje in stabilnost.

Vaje, kot so počepi, izpadni koraki, dvigovanje uteži, vaje za jedro in vaje za ravnotežje, bodo pripomogle k izboljšanju vaše smučarske pripravljenosti.

Poleg tega je tudi pomembno, da vključite vaje za vzdržljivost, saj alpsko smučanje zahteva vzdržljivost in moč skozi daljše obdobje.