Regratova marmelada regenerira jetra in čisti kri bolje kot katero koli zdravilo: Tako se naredi

Regrat cveti aprila. Pogosto hodimo in ne posvečamo pozornosti tej rastlini. Razen v obdobju, ko še ne cveti ... za solato, o tem ne bomo danes. Je pa regrat pravi zdravnik. Iz regrata lahko skuhamo okusno marmelado za obnovo jetrnih celic in čiščenje krvi. Zdravsvet na spletu ima predlog.

Recept za regratovo marmelado

Recept: natrgajte 300 rumenih regratovih cvetov, prelijte s hladno vodo in pustite stati 24 ur. Naslednji dan regrat dobro ožamemo in prelijemo s pol litra tople prevrete vode.

Kuhamo 15-20 minut, dodamo 1 kg sladkorja in 2 na drobno narezani srednji limoni (lahko tudi z lupino), 1 žlico limoninega soka in kuhamo še 5 minut.

Ko marmelada postane medena, jo odstavimo z ognja. Počakamo, da se ohladi in precedimo skozi gazo ali cedilo. Zmes naj vre še 2 minuti. Vaša regratova marmelada je pripravljena!

Namig: regrat za marmelado nabirajte stran od cest.

Regratovo marmelado je najbolje zaužiti zjutraj na tešče, raztopite jo v skodelici zelenega čaja. Na ta način bo ta napitek na telo deloval kot protivnetno, krepčilno sredstvo, ki čisti jetra toksinov in strupenih snovi ter celo odstranjuje radionuklide iz celotnega telesa in ima diuretični učinek. Regratova marmelada je koristna za preprečevanje astme in bronhitisa. Treba je jesti 2 žlici naenkrat, zjutraj. Daje zelo pozitiven učinek. Vaša jetra vam bodo hvaležna za tako okusno marmelado, saj bodo vedno čista in zdrava!