Prvi človek, ki so mu vgradili možganski čip, iščejo se novi prostovoljci

29-letni Nolan Arbaugh, tetraplegik, pravi, da mu je možganski vsadek omogočil igranje šaha in računalniške igre Civilization s pomočjo svojega uma. »Imam tako strašno srečo, da sem del tega,« pravi.

Neuralink je svečano predstavil Arbaugha, ki se je januarja strinjal, da bo prejel možganski čip. Od takrat uporablja vsadek za daljinsko upravljanje miške na svojem računalniku.

Nolan je pred osmimi leti doživel hudo nesrečo med potapljanjem. Postal je tetraplegik, kar pomeni, da je njegovo telo paralizirano od vratu navzdol.

Na Nauralinkovi spletni strani pravijo: »Vrnemo avtonomijo tistim, ki jim medicina ne more pomagati danes in odklenemo ves človeški potencial jutri«. Prav gotovo so pomagali Nolanu in še marsikomu bodo. Ravnokar poteka zbiranje prostovoljcev.

Nolanu je težko uporabljati računalnik, tudi z današnjo najnaprednejšo tehnologijo v računalništvu. Toda med prenosom v živo je pokazal, da lahko zdaj s pritiskom na vsadek Neuralink igra partijo šaha na svojem prenosniku.

Implantat deluje tako, da bere možganske signale uporabnika in jih prevede v daljinske ukaze, prek Bluetootha elektronske naprave, kot je, na primer računalniška miška.

Nolan Arbaugh zdaj lahko igra šah in računalniško igro. FOTO: Neuralink

»To je noro. Res je. Tako je kul. Tako noro sem srečen, da sem del tega,« je dodal med devetminutnim prenosom v živo. »Vsak dan se naučim nekaj novega.«

Zahvaljujoč vsadku je lahko igral tudi računalniško igro Civilization VI. Igro je igral osem ur, potem je moral vsadek dati na polnjenje.

Vsaditev čipa v njegovo telo je potekalo gladko, potreboval je le en dan hospitalizacije.