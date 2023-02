Neverjetna dejstva o prdcih, ki jih verjetno niste vedeli!

Spuščanje vetrov je normalen pojav. Vendar pa je včasih dejansko spuščanje vetra lahko neprijetno in smešno.

Tukaj je nekaj zanimivih dejstev, ki bi jih morali vedeti:

Največ prdimo med spanjem - V povprečju spustimo 14 vetrov, golobčkov na dan in od teh 14 bo vsaj 1 glasen.

- Znano je, da do pogostejših vetrov pride zaradi uporabe žvečilnih gumijev, poleg tega ima žvečilni gumi škodljive učinke, saj vsebuje aspartam, ki je zelo nevaren, saj lahko povzroči težave s srcem in možgani ter celo epileptične napade.

- Vetrovi kažejo, da je organizem zdrav.

- Vetrovi, ki jih spuščajo ženske, dišijo bolj neprijetno kot moški.

- Moški jih spustijo pogosteje kot ženske.

- Hitrost prdca je okoli 10 m/s.

Ste to že vedeli? Predvidevamo, da ne, zato delite ta članek s prijatelji, da bodo lahko izvedeli več o tem neprijetnem pojavu.