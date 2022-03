Kdo ne sme piti paradižnikovega soka

Težko bi bilo našteti vse pozitivne učinke paradižnika na zdravje. Prav tako zdrav je njegov sok. Če ne vsebuje nobenih dodatkov, je odličen vir vitaminov A, C, likopena in kalija. Ugodno vpliva na odpornost, zdravje zob, kosti, srca, zagotavlja lepo kožo, dober je za prebavo, seznam pa se tu ne konča. »Najboljši je pripravljen doma, koristen je za oba spola in vse generacije, primeren je tudi za sladkorne bolnike,« meni prehranska strokovnjakinja Elena Moiseeva, pri čemer pa opozarja: »V nekaterih primerih paradižnikov sok prinaša več škode kot koristi, in sicer pri akutnem pankreatitisu in gastritisu. Gre za vnetje trebušne slinavke in za vnetje želodčne sluznice.«

Poleg tega lahko paradižnikov sok v kombinaciji s krompirjem, rižem ali kruhom poveča verjetnost nastanka ledvičnih kamnov. Zato se osebam, ki so bolj nagnjene k njihovemu nastanki, svetuje, da ga popijejo vsaj pol ure prej, preden si privoščijo obrok iz omenjenih sestavin.