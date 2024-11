Ohranjajte mišično maso. To je za starejše, še posebej pomembno

Verjetno ste že slišali, da vam lahko telesna vadba pomaga živeti daljše in bolj zdravo življenje. Ko slišite besedo vadba, morda pomislite na tek ali kolesarjenje.

Morda igranje nogometa z otroki ali košarko s prijatelji po službi. Toda te dejavnosti ne vključujejo vseh vrst gibanj, ki so pomembna za vaše zdravje.

Zgornji primeri so vzdržljivostne vaje. Te se imenujejo tudi kardiovaskularne vaje, saj povečajo srčni utrip in dihanje. Lahko pripomorejo k dobri kondiciji srca in pljuč ter preprečijo številne kronične bolezni. Vendar pa so pomembne tudi vaje za ohranjanje gibljivosti, ravnotežja in moči.

Raztezanje omogoča večjo svobodo gibanja in naredi vsakodnevne aktivnosti bolj udobne. Vaje za ravnotežje pomagajo preprečevati padce, kar postane pomembno, ko se starate.

Trening moči, imenovan tudi trening odpornosti ali uporovna vadba ali vadba z utežmi, ta je še posebej pomemben. Ponuja veliko koristi. Najprej vam okrepi mišice. To vam lahko pomaga ohranjati dejavnosti, v katerih uživate – v katerem koli življenjskem obdobju.

Ne gre za to, da bi si pridobili velike mišice. Pravzaprav večina ljudi, ki izvaja trening moči, ne opazi večje spremembe v velikosti mišic.

V vseh življenjskih obdobjih je ohranjanje mišične mase in funkcije zelo pomembno za kakovost življenja

Krepitev mišic ne pomeni samo, da postanete močnejši. Nekatere vrste treninga moči ohranjajo tudi zdravje kosti. Trening moči lahko izboljša tudi način, kako vaše telo predeluje hrano, in tako pomaga preprečevati sladkorno bolezen in sorodne bolezni.

Prav tako kot vzdržljivostna vadba je tudi redni trening moči povezan z nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni in druge kronične bolezni.

Glavna korist treninga moči pa je, kot že ime pove, krepitev mišičnih celic

Ta je edinstvena korist kot posledica treninga moči.

Strokovnjaki priporočajo, da otroci in mladostniki vsaj tri dni na teden izvajajo dejavnosti za krepitev mišic, primerne letom, seveda pa udi telesnim sposobnostim in zdravju. Odraslim svetujejo, naj trening moči izvajajo za glavne mišične skupine vsaj dva dni na teden.

Koristi treninga moči se povečujejo z leti, ohranjanje moči je ključno za zdravo staranje.

Izguba mišic s staranjem lahko omeji sposobnost ljudi, da normalno delujejo v svojem domačem okolju in živijo neodvisno, že samo vstajanje s stola ali hoja po stopnicah zahtevata precej mišične moči.