Nekaj nasvetov za uspešen nastop na Franji

Pomembno je, da si trening prilagodite tako, da zadnje tri dni ne pretiravate z intenzivnostjo na kolesu. To pa ne pomeni, da se vozite samo izletniško.

V dneh pred maratonom bodite pozorni na zadosten vnos ogljikovih hidratov in poskrbite, da boste hidrirani.

Maraton Franja po odsekih

- Na start se podate s servisiranim kolesom, polnimi žepi hrane, dvema bidonoma in priborom za morebiten defekt.

- Če imate možnost, je pomembno na treningu čim večkrat sodelovati v vožnji v skupini. Pri vožnji do Vrhnike ali Vrzdenca vam bo ta trening koristil, sploh tistim, ki se ponavadi vozite sami. Do Vrhnike in Vrzdenca bo skupina velika in pomembni sta strpnost in maksimalna previdnost.

- Vrhniški klanec: (4,6 km, 4,1 % naklona, max naklon 7 %). Predlagam, da se vrhniškega klanca lotite z občutkom, sploh tisti, ki svojih zmogljivosti še ne poznate dovolj dobro. Pomembno je, da se ga ne lotite preveč intenzivno in da najdete sebi primerno skupino, v kateri boste vozili veliko večino trase.

- Spust v Idrijo: pri spustu so velike hitrosti in hitro se lahko pripeti kaj, kar nas lahko preseneti. S startno številko na hrbtu vas hitro lahko zanese, da pri spuščanju proti Idriji pretiravate, zato previdno in po pameti. Vsaj tako pozoren je treba biti na drugem spustu iz Kladja.

- Okrepčilne postaje: v Idriji (na 60. km) je prva okrepčilna postaja s hrano in pijačo, sledijo še v Cerknem (na 80. km), Kladju (na 87. km), Gorenji vasi (na 100. km), Škofji Loki (na 118. km) in v Šmartnem (na 145. km). Toplo vam priporočam, da si že zdaj določite, na katerih postajah se boste ustavili, pa čeprav bodo vsi iz vaše skupine dirjali naprej.

Sam bi izbral vsaj dve postaji, saj sta hrana in pijača še kako pomembni na tako dolgi trasi. Iz lastnih izkušenj vam povem, ko enkrat postaneš lačen, je prepozno!

- Gorenja vas: po spustu iz Kladja je pomembno, da kolesarite v skupini, ki je po hitrosti primerna vaši pripravljenosti, saj je do cilja še 60 kilometrov. Ob primernem tempu in sodelovanju vseh v skupini ta razdalja ne pomeni težav, v nasprotnem pa se lahko še kako vleče.