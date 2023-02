Ne boste verjeli, koliko koristi lahko prinese le 50 gramov arašidov na dan ...

Arašidi izvirajo iz Južne Amerike in spadajo v družino stročnic, tako kot fižol, grah ali soja. Ni le odličnega okusa, ampak je bogato z maščobami, beljakovinami in drugimi zdravimi hranili.

Arašidi so dober vir beljakovin in imajo visoko vsebnost bistvenih vitaminov, mineralov in rastlinskih spojin.

Prednosti arašidov so raznolike, zato jih je vsekakor treba dodati na seznam dnevne prehrane. Vendar zaradi visoke vsebnosti maščob in kalorij v arašidih, ne smete pretiravati. Seveda govorimo o kikirikiju, ki ga je treba luščiti.

Teh 11 lastnosti arašidov nam veliko koristi:



Kikiriki za zdravje srca:

Med koristmi za človekovo zdravje se zdi ta najbolj znana. Zaradi visoke vsebnosti mononenasičenih in večkrat nenasičenih maščob lahko arašidi ohranjajo zdravje človeškega srca. Natančneje, oleinska kislina v arašidih lahko zniža slab holesterol (LDL) in poveča dober holesterol (HDL) v krvi. Zato arašidi lahko preprečijo možgansko kap in koronarne bolezni s povečanjem zdravih lipidov v krvi.

Arašidi dajo energijo:

To je povsem razumljivo, saj arašidi vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, antioksidantov in hranil, ki so sami po sebi odličen vir energije.

Pomagajo pri hujšanju:

Arašide so preučevali za vzdrževanje telesne teže. Ker imajo veliko kalorij in maščob, arašidi ne vplivajo na povečanje telesne teže, zato boste z uživanjem te stročnice ohranili vitalnost in preprečili debelost.

Preprečujejo žolčne kamne:

Ocenjuje se, da žolčni kamni prizadenejo med 10 in 25 odstotkov odraslih po vsem svetu. Pogosto uživanje arašidov lahko znatno zmanjša tveganje za nastanek žolčnih kamnov. Glede na študije lahko samo 30 gramov arašidov na dan pomaga zmanjšati tveganje za ta pojav do 25 odstotkov.

Izboljša spomin:

Arašidi se pogosto imenujejo hrana za možgane, saj vsebujejo vitamin B3, ki je odličen za delovanje možganov in izboljšuje spomin. Vsebuje tudi flavonoid, imenovan resveratrol, ki lahko izboljša pretok krvi v možganih za približno 30 odstotkov.

A kikirikiji v boj proti depresiji:

Serotonin je pomembna možganska kemikalija, ki pomaga uravnavati razpoloženje. Nezadostno izločanje te kemikalije povzroči depresijo. Na srečo lahko aminokislina triptofan v arašidih pomaga pri sproščanju serotonina, zato lahko arašidi premagajo depresijo.

Podpira nosečnost in ščiti plod:

Arašidi veljajo za dober vir folne kisline, ki je pomembna za ženske med nosečnostjo. Po raziskavah je bilo pri ženskah, ki so pred in v zgodnji nosečnosti zaužile 400 gramov te kisline, veliko manjše tveganje, da bo otrok imel določene nevrološke težave. Uživanje arašidov med nosečnostjo tudi zmanjša tveganje za nekatere pogoste alergijske bolezni, kot je astma pri otrocih.

Preprečuje Alzheimerjevo bolezen:

Številne študije so pokazale, da lahko uživanje živil, ki so bogata z niacinom, kot so arašidi, zmanjša tveganje za Alzheimerjevo bolezen za približno 70 odstotkov. Samo četrtina skodelice tega sadja predstavlja četrtino dnevnega vnosa niacina.

Kožo naredi sijočo in napeto:

Sestavine v arašidih ohranjajo kožo sijočo in sijočo. Poleg tega prehranske vlaknine v tej rastlini pomagajo znebiti telesa odvečnih toksinov, zaradi česar je koža brezhibno mehka in sijoča. Po drugi strani pa lahko arašidi s svojo vsebnostjo magnezija pomirjajo živce, krvne žile in mišice ter tako pospešijo prekrvavitev kože.

Preprečuje izpadanje las:

Med lepotnimi koristmi arašidov je tudi preprečevanje izpadanja las. Zahvaljujoč vitaminu C, ki je koristen pri povečanju proizvodnje kolagena, lahko arašidi preprečijo izpadanje las. Podobno je larginin v arašidih sestavina, ki se uporablja pri zdravljenju plešavosti, medtem ko lahko omega 3 maščobne kisline okrepijo lasne mešičke in splošno rast las.

Preprečuje gube in staranje:

Prezgodnji znaki staranja, kot so razbarvanje, gube in zmanjšana elastičnost kože, so ena največjih kozmetičnih skrbi. Na srečo imajo arašidi precejšnjo količino vitamina C, ki je potreben za proizvodnjo kolagena. V bistvu je kolagen pomemben za ohranjanje zdravih kit, hrustanca in kože. Zato uživanje arašidov izboljša čvrstost kože, pa tudi njeno elastičnost in svežino.