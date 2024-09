Napoved zdravja iz kapljice krvi

Nova študija trdi, da bi ena sama kapljica krvi lahko napovedala nastanek več deset bolezni.

Analiza beljakovinskih podpisov v kapljici krvi lahko napove 67 bolezni, vključno s krvnim rakom, degenerativnimi boleznimi živcev, pljučnimi boleznimi in srčnim popuščanjem, so raziskovalci 22. julija poročali v reviji Nature Medicine.

Za študijo so raziskovalci analizirali krvne beljakovine več kot 40.000 naključno izbranih udeležencev.

Ob pregledu elektronskih zdravstvenih kartotek udeležencev so raziskovalci natančno določili 5- do 20- beljakovin, ki so najbolj povezane z vsako boleznijo.

Ti proteinski podpisi so bili boljši od drugih standardnih testov, ki so za napovedovanje 67 bolezni uporabljali meritve, kot so število krvnih celic, ravni holesterola, delovanje ledvic in ravni sladkorja v krvi, poročajo raziskovalci.

Več naših beljakovinskih podpisov je delovalo podobno ali celo bolje kot že preizkušeni proteini glede njihovega potenciala kot presejalni testi, kot je prostata specifični antigen za raka prostate.

Zato so raziskovalci izjemno navdušeni nad priložnostmi, ki jih imajo njihovi proteinski podpisi za zgodnejše odkrivanje in končno izboljšano prognozo za številne bolezni.

Tako preprost krvni test ne bi mogel le izboljšati zgodnjega odkrivanja bolezni, ampak bi lahko pomagal tudi pri iskanju novih zdravil. Ključni izziv pri razvoju zdravil je identifikacija bolnikov, ki jim bodo nova zdravila najverjetneje koristila.

Krvne teste beljakovin bi lahko uporabili za identifikacijo posameznikov z visokim tveganjem za številne bolezni in so usklajeni z našim pristopom k uporabi tehnologije za poglobitev našega razumevanja človeške biologije in bolezni.

Vendar pa so raziskovalci dejali, da je treba njihove ugotovitve potrditi pri različnih skupinah ljudi, vključno z ljudmi iz različnih etničnih skupin in z različnimi stopnjami simptomov različnih bolezni.