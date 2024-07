Milijarderka na Wimbledonu: Ta teniška igralka je bogatejša od Đokovića, Nadala in Federerja skupaj

Emma Navarro (23), trenutno 19. teniška igralka sveta, je na turnirju v Wimbledonu prepričljivo premagala Kitajko Xiju Wang in Japonko Naomi Osako.

Včeraj pa je izgubila v boju za polfinale z Italijanko Jasmine Polini.

Ema je s teniškimi nagradami že zaslužila nekaj več kot milijon dolarjev, a tisti, ki zgodbo poznajo malo globlje, vedo, kako težka je v resnici Emma, hči miljarderja Bena Navarra, ameriškega poslovneža, ustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Sherman Financial Group, LLC, ki ima v lasti Credit One Bank. Po Forbesu ima ocenjeno neto vrednost 1,5 milijarde dolarjev.

Poleg tega pa ima v lasti veliko število hotelov in v lasti številne teniške turnirje v vrednosti okoli 300 milijonov dolarjev, s čimer je Emma najbogatejša teniška igralka, bogatejša od Novaka Đokovića, Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, skupaj.