Marko Baloh drugi na najstarejši kolesarski dirki na svetu

Dirka je dolga kar 1.200 kilometrov, je najstarejša cestna kolesarska dirka, ki danes še vedno poteka v rednih intervalih – vsaka štiri leta. Začne se ne severovzhodni strani francoske prestolnice, potuje 600 kilometrov do pristaniškega mesta Brest in se vrne po isti trasi.

Devetdeseturni časovni limit poskrbi za to, da le dobro pripravljeni in dovolj srčni kolesarji zaslužijo prestižno medaljo »PBP Finisher« in njihovo mesto je vpisano v veliko knjigo vseh, ki so prevozili dirko od njenega začetka do danes.

Od začetka je bila dirka namenjena kolesarjem profesionalcem, v sredini 20. stoletja pa se je razvila v »randonnee« oz. »brevet« z merjenjem časov za najboljše kolesarje amaterje oz. rekreativce.

Marko se je preizkušnje udeležil že petič, na drugem mestu je končal že leta 2019. Letos je bil stalno v najhitrejši skupini, do obrata v Brestu so imeli odlično povprečno hitrost blizu 33 km/h, kljub več kot 5000 metrov vzponov. Do obrata so prišli skupaj trije, Američan Nicolas Dehaan, Avstrijec Severin Zotter in Marko.

Slednja sta se tu ustavila za nekaj več časa, Američan je nadaljeval sam in kljub sodelovanju pri narekovanju tempa, ga do Pariza nista ujela. Prednost je le še povečeval in na cilju je bil 50 minut pred Markom in Avstrijcem, ki sta si delila drugo mesto. Avstrijec Zotter je najbolj znan po svoji zmagi na Dirki preko Amerike RAAM 2015.

Poleg Marka je bilo na startu še 12 Slovencev in razen dveh, ki sta odstopila zaradi padca in poškodbe, so vsi uspešno prispeli do cilja v predpisanem času.

Poleg Marka je bilo na startu še 12 Slovencev. FOTO: Irma Baloh

Rezultati:

1. Nicolas Dehaan (ZDA) 41 h 46 min

2. Marko Baloh (SLO) 42 h 36 min

3. Severin Zotter (Avstrija) isti čas

Ostali Slovenci, ki so uspešno zaključili preizkušnjo:

Tina Žarki, Jurij Keržan, Bojan Trajkovič, Matej Majnik, Aleksej Dolinšek, Klemen Čepirlo, Miran Reberc, Borut Anžič Galjot, Igor Sever, Simon Žvanut.