Ko se sklanjamo nad pametnim telefonom, naša glava tehta 27 namesto 5 kilogramov

Napredek tehnologije nam je prinesel čudovite nove možnosti, a povzroča našemu telesu obremenitve, ki jih narava v evoluciji za nas ni predvidela in se jim v tako kratkem času ni zmogla prilagoditi.

Kako sklanjanje nad telefonom vpliva na vaše zdravje? Ali med branjem tega članka sedite sključeni nad svojim telefonom? Če je odgovor pritrdilen, ste morda del vedno večje skupine ljudi, ki zaradi pretirane uporabe pametnih telefonov trpi za bolečinami v vratu.

Sodobna digitalizacija prinaša številne prednosti, vendar ima tudi svoje temne plati. Pretirana uporaba računalnikov in pametnih telefonov postaja resna grožnja za naše zdravje.

Sklanjanje nad pametnim telefonom in obremenitev vratu

Prekomerna uporaba pametnih telefonov je ena od najbolj škodljivih navad, ki prizadene tako otroke kot odrasle. Otroci in mladostniki so pogosto sklonjeni nad telefoni tudi do 7 ur dnevno, kar negativno vpliva na njihov razvoj in zdravje.

Tudi odrasli niso izjema, predvsem pisarniški delavci, ki so zaradi prekomerne uporabe mobilnih naprav kar šestkrat bolj izpostavljeni tveganju za bolečine v vratu. Približno 30 odstotkov teh delavcev trpi zaradi te težave, pri čemer so ženske in mlajši zaposleni še posebej ranljivi.

Ko se sklanjamo nad pametnim telefonom ali podobno napravo, naše telo doživlja stres, ki obremenjuje vrat in hrbtenico, kar pogosto vodi do bolečin.

Teža glave odraslega človeka v nevtralnem položaju znaša približno 5 kilogramov. Vendar se ob nagibu naprej obremenitev vratu in hrbtenice močno poveča. Pri nagibu glave za 30° je ta obremenitev primerljiva s težo 18 kg, pri 60° pa celo 27 kilogramov.

Preprečevanje bolečin v vratu

Da bi preprečili bolečine v vratu, je ključno omejiti uporabo mobilnih naprav in biti pozoren na pravilno držo. Med uporabo pametnega telefona pazite, da glave ne sklanjate za več kot 15° in tako zmanjšate obremenitev na vrat in hrbtenico. S tem lahko učinkovito zmanjšate tveganje za neprijetne bolečine in poskrbite za svoje zdravje.