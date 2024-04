Kakšne rekreativce poznamo

No, da ne bo panike: ne pišemo o zasvojenosti z ljubiteljskim športom, pač pa o tem, katere skupine rekreativcev poznamo.

Katere kategorije rekreativnih športnikov torej poznamo glede na količino njihovega časa za vadbo in glede na zagnanost?

Glede na to lahko rekreativne športnike razdelimo v več kategorij. Te kategorije rekreativnih športnikov lahko služijo kot splošen okvir za razumevanje različnih ravni zavzetosti in vključenosti v športne dejavnosti.

Občasni rekreativni športniki: občasno se ukvarjajo s športom, večinoma v prostem času ali ob priložnostih, kot so vikendi ali dopusti.

Vadba ni redna ali načrtovana, temveč se zgodi spontano ali občasno. Cilj so predvsem sprostitev, zabava in druženje, ne pa tudi intenzivno vključevanje v športne dejavnosti.

1. Redni rekreativni športniki

Vadba je del redne rutine, izvajajo jo nekajkrat na teden ali vsaj nekaj ur na teden. Čas za vadbo je načrtovan in rezerviran v urniku.

Sodelujejo v športnih dejavnostih, kot so tečaji, skupinske vadbe, ali organizirane lige, vendar na manj intenzivni ravni kot profesionalni športniki.

2. Zagnani rekreativni športniki

Zelo so zavzeti za šport in ga izvajajo redno ter se trudijo izboljšati svoje sposobnosti in dosežke. Večino svojega prostega časa posvečajo vadbi in se morda celo udeležujejo tekmovanj ali izzivov na rekreativni ravni.

Čeprav nimajo profesionalnih ambicij, se resno ukvarjajo s svojim športom in si prizadevajo za napredek in dosežke.

3. Ekstremni rekreativni športniki

Gre za skupino rekreativnih športnikov, ki se ukvarjajo z ekstremnimi ali avanturističnimi športi, kot so ekstremno gorsko kolesarjenje, alpinizem, veslanje na divjih rekah itd.

Kljub tveganjem in zahtevnosti se ukvarjajo s temi športi zunaj profesionalnega konteksta in iz čiste strasti do športa in avanture.