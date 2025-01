Kako temperatura v stanovanju vpliva na kognitivne sposobnosti starejših

Nova prelomna študija poudarja pomen vzdrževanja določenega temperaturnega razpona v domovih, stanovanjih, da bi zaščitili kognitivne sposobnosti starejših odraslih.

Raziskovalci so ugotovili, da imajo starejši najmanj težav s pozornostjo, kadar se temperatura v njihovem domu giblje med 20 in 24 stopinjami Celzija.

Po poročanju Neuroscience News odstopanja zunaj tega razpona podvojijo tveganje za upad pozornosti, še posebej pri starejših v socialnih stanovanjih, ki si ne morejo privoščiti učinkovitega ogrevanja ali hlajenja svojih domov.

Rezultati poudarjajo potrebo po zagotavljanju ustreznih, na podnebje odpornih bivalnih pogojev za starejše, da bi preprečili kognitivni upad.

Raziskavo, ki je trajala eno leto, so izvedli raziskovalci Inštituta za staranje Hinda in Arthur Marcus, raziskovalne enote organizacije Hebrew SeniorLife, povezane s Harvardsko medicinsko fakulteto, navaja Study Finds.

V raziskavi so spremljali 47 odraslih, starih 65 let, ali več, ki so živeli v svojih stanovanjih. Raziskovalci so beležili temperature v njihovih domovih in hkrati spremljali njihovo samoporočano sposobnost ohranjanja pozornosti skozi dan. Ko so bile temperature v razponu 20–24 °C, so starejši brez težav opravljali svoje vsakodnevne naloge.

Tako nizke kot visoke temperature so poslabšale pozornost, vendar so se udeleženci raziskave izkazali za posebej občutljive na mraz.

Znanstveniki domnevajo, da hladnejše temperature povzročijo krčenje krvnih žil, kar lahko omeji dotok krvi v možgane. Poleg tega se v hladnem okolju celice telesa trudijo ohranjati ustrezno telesno temperaturo, pri čemer porabljajo več energije.

Ker učinkovitost celic s starostjo upada, je posledično na voljo manj energije za delovanje možganov, navaja Daily Mail. Po drugi strani lahko previsoke temperature povzročijo prekomerno potenje in dehidracijo, kar lahko prav tako škoduje možganom.

Rezultati, objavljeni v Journal of Gerontology: Medical Sciences, poudarjajo potrebo po ustreznem ogrevanju in hlajenju stanovanj, ne le za zagotavljanje fizičnega udobja v poletnih in zimskih mesecih, temveč tudi za ohranjanje kognitivnih funkcij.

Ugotovitve poudarjajo pomembnost razumevanja vpliva okoljskih dejavnikov, kot je sobna temperatura, na kognitivno zdravje starajočega se prebivalstva. Ta raziskava izpostavlja potrebo po javnozdravstvenih ukrepih in stanovanjskih politikah, ki dajejo prednost odpornosti na podnebne spremembe pri starejših.

Ker učinkovitost celic s starostjo upada, je posledično na voljo manj energije za delovanje možganov. FOTO: Shutterstock

Ob naraščajočih globalnih temperaturah bo zagotavljanje dostopa do nadzorovanega bivalnega okolja ključno za zaščito njihovega kognitivnega blagostanja.

Možne rešitve tega problema so z uvedbo pametnih tehnologij za nadzor temperature v domovih, izboljšanje energetske učinkovitosti ter širjenje dostopa do hladilnih virov v vročih obdobjih.

Kaj je to kognitivna sposobnost

Kognitivne sposobnosti so mentalni procesi, ki omogočajo posamezniku zaznavanje, razumevanje, obdelavo in uporabo informacij. Gre za sposobnosti, ki so ključne za učenje, odločanje, reševanje problemov in prilagajanje novim situacijam.

Glavne vrste kognitivnih sposobnosti:

Pozornost – sposobnost osredotočenja na določeno nalogo in ignoriranje motečih dejavnikov.

– sposobnost osredotočenja na določeno nalogo in ignoriranje motečih dejavnikov. Spomin – vključuje kratkoročni, dolgoročni in delovni spomin, ki omogoča shranjevanje in priklic informacij.

– vključuje kratkoročni, dolgoročni in delovni spomin, ki omogoča shranjevanje in priklic informacij. Učenje – proces pridobivanja novih znanj in veščin.

– proces pridobivanja novih znanj in veščin. Reševanje problemov – sposobnost analiziranja situacij in iskanja ustreznih rešitev.

– sposobnost analiziranja situacij in iskanja ustreznih rešitev. Jezikovne sposobnosti – razumevanje, govorjenje, branje in pisanje.

– razumevanje, govorjenje, branje in pisanje. Logično razmišljanje – sposobnost prepoznavanja vzorcev, sklepanje in razumevanje vzročno-posledičnih povezav.

– sposobnost prepoznavanja vzorcev, sklepanje in razumevanje vzročno-posledičnih povezav. Vizualno-prostorske sposobnosti – prepoznavanje oblik, vzorcev in orientacija v prostoru.

– prepoznavanje oblik, vzorcev in orientacija v prostoru. Hitrost obdelave informacij – kako hitro posameznik dojema in predeluje podatke.

Kognitivne sposobnosti se lahko razvijajo skozi življenje, pri čemer vplivajo dejavniki, kot so izobrazba, izkušnje, življenjski slog in genetika. Prav tako se lahko poslabšajo zaradi staranja, nevroloških bolezni ali poškodb možganov. Kognitivni trening, zdrava prehrana in telesna aktivnost lahko pomagajo ohranjati kognitivne funkcije v dobri kondiciji.