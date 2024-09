Kako se skrb za srce spreminja s staranjem

S staranjem naše srce doživlja spremembe, ki povečajo tveganje za srčne bolezni. Na srečo je mogoče sprejeti ukrepe za zmanjšanje tega tveganja.

Srce je življenjsko pomemben organ, ki črpa kri po telesu ter s tem organom in mišicam dovaja kisik in hranilne snovi. Vendar se njegova funkcija z leti spreminja.

Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za staranje srce s staranjem težje vzdržuje hitrost bitja med telesno dejavnostjo ali stresom.

Poleg tega pride do odebelitve srčne stene, kar zmanjša sposobnost srčnih komor za kri in poveča tveganje za aritmijo ter druge srčne težave.

Zato je pomembno prilagoditi skrb za srce s starostjo, pravi dr. Prateek Chaudhary, kardiolog iz Azijske bolnišnice v Faridabadu, in razkriva, kaj lahko pričakujemo glede sprememb na srcu ter kako najbolje poskrbeti za zdravje v različnih življenjskih obdobjih.

- V 20-ih in 30-ih letih se osredotočite na vzpostavljanje zdravih navad, kot sta redna telesna vadba in uravnotežena prehrana.

V 40-ih in 50-ih letih bodite pozorni na dejavnike tveganja, kot sta visok krvni tlak in holesterol. Za starejše od 60 let je pomembno, da obvladujete kronične bolezni in se ukvarjate z nizko intenzivnimi telesnimi aktivnostmi, ki so varne za starejše, poudarja dr. Chaudhary.

Ohranjanje zdravja srca v tridesetih

Čeprav je res, da imajo mlajši ljudje manjše tveganje za srčne bolezni, to ne pomeni, da bi morali zanemariti skrb za srce. Ameriško združenje za srce opozarja, da lahko družinska zgodovina srčnih bolezni, zlasti pri starših ali sorojencih, znatno poveča tveganje.

V mladosti gradimo temelje za bolj zdravo starost.

Stres v 30-ih letih je velik dejavnik tveganja, saj se v tem življenjskem obdobju pogosto povečujejo obveznosti. Načini obvladovanja stresa, kot sta joga in meditacija, sta ključni za ohranjanje zdravja srca.

Redna aerobna dejavnost in prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo in polnozrnatimi živili, lahko pomagata pri vzdrževanju optimalne telesne teže in krvnega tlaka, medtem ko so redni zdravstveni pregledi pomembni za zgodnje odkrivanje povišanega holesterola in drugih potencialnih težav.

Skrb za srce v štiridesetih

V 40-ih letih mnogi ljudje zaradi službe in obveznosti zanemarjajo svoje telesno zdravje. Dr. Chaudhary izpostavlja nekaj najpogostejših dejavnikov tveganja, ki ogrožajo zdravje srca v tem obdobju:

- Dolgotrajno sedenje

- Povečanje telesne teže

- Stres

- Sladkorna bolezen

- Visok krvni tlak

- Povišan holesterol

- Družinska zgodovina srčnih napadov v mlajših letih

Kako to rešiti:

- Vsako uro si vzemite premor in se sprehodite

- Uravnoteženo se prehranjujte in redno telovadite

- Dajte prednost obrokom, pripravljenim doma

- Izogibajte se samozdravljenju v stresnih trenutkih

Ključne spremembe v petdesetih

Vstop v 50. leta prinaša nadaljevanje skrbi za srce. Dr. Chaudhary priporoča premišljene odločitve glede življenjskega sloga in svetuje, da se ob neobičajnih simptomih posvetujete z zdravnikom.

Vsi srčni problemi se ne začnejo z bolečino v prsih.

»Vsi srčni problemi se ne začnejo z bolečino v prsih. Utrujenost, krči v nogah, slabost in težave z erekcijo pri moških so lahko znaki poškodbe arterij«, opozarja dr. Chaudhary. Prav tako ne ignorirajte težav s spanjem, kot so utrujenost, nespečnost ali smrčanje.

Zdravje srca po šestdesetem letu

Ljudem, starejšim od 60 let, se priporočajo specializirani tretmaji in redni kardiovaskularni pregledi s spremljanjem krvnega tlaka in holesterola.

Personalizirana terapija za zdravljenje kroničnih bolezni, kot sta hipertenzija in sladkorna bolezen, pomaga zmanjšati tveganje za srčne bolezni. Programi vadbe, osredotočeni na nizko intenzivne vaje in krepitev moči, so ključni za ohranjanje zdravja srca in preprečevanje padcev.

Poleg tega je dobro, da ljudje, starejši od 65 let, vsako leto prejmejo cepivo proti gripi, medtem ko bi osebe s kroničnimi boleznimi, kadilci ter ljudje s sladkorno boleznijo in srčnimi boleznimi morali prejeti cepivo proti pnevmokoku, so še zapisali na spletni strani onlymyhealth.com.