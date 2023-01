Kako (ne)odvisni ste od alkohola? Je čas za »suhi« januar?

Slovenci smo narod, ki vse pomembne življenjske dogodke, druženja, praznovanja, zabave izkoristi za zdravice z alkoholnimi pijačami.

Številni posegajo po alkoholnih pijačah tudi za sprostitev, ko so v stresu ali jim je preprosto dolgčas. Ker je bilo v preteklih mesecih veliko »priložnosti«, naj bo januar »suhi« mesec, torej mesec brez alkohola.

Spletna stran Zavoda potrošnikov Slovenije (ZPS) je bila leta 2021 po podatkih NIJZ registrirana poraba alkohola 10,62 litra čistega alkohola na prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let, kar nas uvršča med države z zelo veliko porabo alkohola.

V Sloveniji redno potekajo številne preventivne kampanje, ki opozarjajo na posledice pitja alkoholnih pijač, za katero je značilna tako imenovana »mokra kultura«. To pomeni, da so alkoholne pijače pri nas pomembno družbeno vezivo, sestavni del praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov ter da imamo v Sloveniji sprejemajoč odnos do pitja (skoraj vsak drugi Slovenec pije čezmerno, alkohol je prisoten v kulturi in običajih, je lahko dostopen ipd.).

Raba alkohola v Sloveniji je velik javnozdravstveni in tudi družbeni problem, saj posledice občuti ne samo posameznik, ampak tudi njegovi svojci, lokalna skupnost in celotna družba. Ocenjeno ekonomsko breme glede na vrsto stroška za vzroke, ki jih lahko v celoti in delno pripišemo alkoholu, je bilo v obdobju 2018–2019 v Sloveniji v povprečju 105,2 milijona evrov na leto, kar predstavlja tri odstotke vseh letnih izdatkov za zdravstvo.

Po podatkih NIJZ ekonomsko breme zaradi neposrednih stroškov predstavlja en odstotek, zaradi posrednih stroškov pa dva odstotka vseh izdatkov za zdravstvo. Če upoštevamo še nekatere druge stroške (npr. kriminalna dejanja, prometne nesreče in brezposelnost), se številka povzpne na 186,3 milijona evrov, kar v povprečju predstavlja pet odstotkov vseh izdatkov za zdravstvo. Več na povezavi.

Sprejmite izziv

»Suhi« januar se je pred desetletjem začel v Veliki Britaniji kot javnozdravstvena pobuda britanske dobrodelne organizacije. Zdaj milijoni vsako leto sodelujejo v tem izzivu za zdravje. Večina ljudi, ki želi zmanjšati količino popitega alkohola, je to zmožna storiti. Štejejo že majhni koraki. Če je pitje alkoholnih pijač del vašega vsakdana, lahko »suhi« januar razkrije morebitne težave z alkoholom, vključno s simptomi odtegnitve, ki segajo od blagih do resnih, odvisno od tega, koliko običajno pijete.

Mesec brez alkohola vam pokaže, da za zabavo, sprostitev ali druženje alkohola ne potrebujete. Hkrati pa v tem času sami sebe spoznate v novi luči in ugotovite, kako imate lahko pitje alkoholnih pijač pod nadzorom. To je izjemen uspeh, ki vam bo dolgoročno pomagal, da se izognete temu, da bi pili več, kot si resnično želite. Poleg tega se zmanjša tveganje za kratkoročne in dolgoročne posledice pitja alkoholnih pijač.

Bodite pripravljeni reči NE

V enem mesecu se bodo zagotovo našle priložnosti za kozarec vina, zato bodite pripravljeni na izzive.

Zunaj doma – Poiščite nadomestek za alkoholno pijačo. V družbi izberite gazirano vodo ali drugo brezalkoholno pijačo. Lahko tudi brezalkoholno pivo, vendar nekatere znamke še vedno vsebujejo do 0,5 volumskega odstotka alkohola, zato preverite označbo. Če veste, da bodo na druženju na voljo le alkoholne pijače, prinesite pijačo s seboj.

Doma – Izogibajte se skušnjavam in sprožilcem. Ne kupujte alkoholnih pijač, stare zaloge pospravite ali zavrzite. Če določene aktivnosti, del dneva ali čustva v vas sprožijo potrebo po alkoholu, pripravite načrt za nadomestne aktivnosti, s katerimi boste preusmerili misli.

Razkrijte svoj izziv – Povejte prijateljem in družini za svoj cilj, spodbudite jih, da se vam pridružijo oziroma vas pri tem podpirajo.

Postavite si cilje – Ne obupajte, če vam spodrsne. Ne počutite se krive. Samo začnite znova naslednji dan. Po potrebi naredite načrt, koliko dni v tednu boste pili alkoholne pijače, v kakšnih količinah in kako boste postopoma prišli do nič alkohola. Ljudje, ki ostanejo pod mejo manj tveganega pitja alkohola, imajo tudi najmanj z alkoholom povezanih težav.