Kako izbrati zavestnega ljubimca?

Z zavestnim ljubimcem ne mislim zgolj na intimnega partnerja in nikakor ne na neko spolno avanturo. Z zavestnim ljubimcem mislim na nekoga, ki ceni vas, vaše telo, srce in vašo zavest.

Zavestni ljubimec je oseba, ki pritegne vašo pozornost in očara vaše najgloblje notranje dele. Vašo zavest. Zavestni ljubimec je oseba, ki se prilega vaši celovitosti. To pomeni, da se ujema z vami tako, kot se mora rokavica prilegati vaši dlani. S tem mislim osebo, ki pritegne vašo bit in vas očara tako, da se tega zavedate. Da ste lahko prisotni v tej sladkobi.

Zavestnega ljubimca nekateri iščejo tako, kot bi »slajdali« po telefonu ali pa, kot bi kupujejo nov avto. Mnogi pri tem iskanju gledajo, kot da gre za igro številk. Drugi partner, tretji, deseti …

A vendar, je iskanje zavestnega ljubimca vse prej kot poigravanje z iskanjem lepih pogledov, prave barve las, strukture telesa in vse drugo, kar vam je sicer lahko na videz všeč in je očem privlačno. Čeprav je seveda deloma pomembno tudi to, kakšnega videza je človek, toda vse to predstavlja le majhen delček v primerjavi s tistim, kar človek nosi v sebi.

Kdo je zavestni ljubimec in kje ga iskati?

Gre za to, da izbor zavestnega ljubimca ni igra številk. Odkritje pride na plan iz globoke in surovo pristne točke naše zavesti. To je kraj, kjer prebiva globina nas samih.

To je del nas, ki ga le redki obiščejo in raziskujejo. Mnogi ga v resnici dobro ne poznajo in se ga včasih celo ustrašijo. Ker tako svoje ljubimce nekateri raje izbirajo na podlagi površinskih značilnosti, zato pogrešajo povezavo in tisti stik, po katerem tako zelo hrepeni naša duša in zavest.

Izbrati zavestnega ljubimca je hrana za naš bit, ki sprva zahteva, da greš vase in raziščeš najgloblje dele, tudi tiste temačne. Takšno delo pa zahteva predanost in močno željo, če resnično želimo, da lahko svetloba posveti in razsvetli našo zavest.

Ključnega pomena je zato samo odkrivanje. Na ta način lahko najprej zavestno in kakovostno živimo mi ter potem šele najdemo zavestnega ljubimca. In vsekakor moramo biti pripravljeni na soočenje z lastnimi idejami, projekcijami in pričakovanji o tem, kdo sploh naj bi bil naš zavestni ljubimec.

Izbor zavestnega ljubimca ni isto kot oditi v restavracijo in poskušati malo tega in malo tistega, dokler ne najdete okusa, ki ustreza vašim brbončicam, s ciljem, da se na koncu nasitite in preprosto odidete. Zavestnega ljubimca, ki ga iščete, boste našli šele, ko boste pripravljeni iti skozi proces samospoznavanja in odkrivanja svojih najglobljih plasti sebe. Tudi tistih, ki morda niso tako dobrega okusa.

Vedite, da zavestnega ljubimca ne boste našli v vrsti neke restavracije, kjer čakate na hrano. Zavestni ljubimec je skrit v ozadju, tam, kjer so skriti diamanti.

Najdragocenejši kamni so shranjeni zadaj v sefu, tam, kamor lahko dostopajo samo najresnejši kupci. Zavestni ljubimec je zato kot skriti zaklad, do katerega imajo dostop le tisti, ki imajo take oči, ki zmorejo gledati tudi pod površje njegove zunanje lupine. In so hkrati pripravljeni pogledati celo še bolj globoko.

Ko se odločite gledati pod površjem, in ko se odločite odkriti najgloblje kotičke samih sebe, se bo zgodilo tisto, kar si sicer tako zelo želite, a najmanj pričakujete. Zavestni ljubimec. Vse se bo zgodilo točno ob pravem času in na pravem mestu. In ja, morda tudi v vrsti restavracije, kjer čakate na hrano. Morda.

V želji, da spoznate svojega zavestnega ljubimca, ne rabite tekati naokoli in ga zaman iskati. Raje postanite to, kar si želite prejeti. Širite svojo ljubezen kamorkoli greste in predvsem uživajte v svojem življenju, kajti nikoli ne veste, kaj vas čaka v naslednjem trenutku. Pustite, da vas vodi vaše srce. Prepustite se in živite svoje življenje, tako kot bi že imeli vse, kar želite prejeti.

Če želite spoznati svojega zavestnega ljubimca, morate vedeti, kaj iščete, in predvsem zaupati procesu življenja, da vas vodi v pravo smer.

Izjava velikega modreca Rumija »kar iščeš, najde tebe« pomeni, da ko globoko živite iz svoje resnice, boste srečali tiste ljudi, ki iščejo in živijo enako kot vi. Ko boste izhajali iz sebe, vam ne bo več treba stati v vrsti za hrano in okušati raznolike jedi, temveč boste sledili sebi in polnili svoj krožnik življenja s tistim in tistimi, ki vas najbolj izpolnjujejo, najbolj bogatijo in delajo vaše življenje zavestno ter s tem bolj kakovostno.