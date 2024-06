Kaj se zgodi, če vsak dan jemo sladoled? Strokovnjaki so dali odgovor, ki preseneča

Sladoled je mnogim najljubša poletna poslastica. Vsebuje pa tudi sladkor, kalorije in včasih tudi umetne dodatke, zato se zdi, da je z zdravstvenega vidika nekaj, česar ne bi smeli jesti prepogosto – in zagotovo ne vsak dan.

Pa vendar, poletje je. Kaj, če sladoled jeste vsak dan, do konca poletja? Bi to dejansko uničilo vaše zdravje?

Sladoled je visoko kalorično živilo z veliko sladkorja in maščob, ki ga lahko uživamo le v zmernih količinah. Torej, ne ravno vsak dan po štiri ali pet kepic.

Na trgu je veliko sladoledov z različnimi prehranskimi profili, zato je vedno pomembno brati etikete. Toda če posplošimo, vedite naslednje: ena skodelica (tri kepice) vaniljevega sladoleda vsebuje 32 gramov sladkorja in 13 gramov nasičenih maščob.

Priporočena dnevna meja za vnos sladkorja ni večja od 36 g za moške in 25 g za ženske. Kar zadeva nasičene maščobe, priporočajo največ 13 g na dan. Ena porcija sladoleda za cel dan »porabi« sladkor in nasičene maščobe.

Vendar to ni nujno razlog, da se poleti odpoveste sladoleu. Sladoled vsebuje veliko nasičenih maščob in sladkorja, vendar je vseeno lahko vsakdanji del zdrave prehrane. Pravzaprav ima nekaj koristi za zdravje.

Kepica sladoleda vsak večer v okviru sicer zdrave prehrane verjetno ne bo uničila vašega zdravja.

Ne, niste narobe prebrali: za razliko od mnogih drugih sladkih dobrot ima sladoled dejansko nekaj koristi za zdravje. Beljakovine in maščobe v sladoledu lahko pomagajo upočasniti absorpcijo sladkorja. V sladoledu je tudi nekaj beljakovin in kalcija.

Poleg tega sta mleko in smetana dober vir vitamina A, bistvenega hranila za zdravje oči in podpiranje delovanja imunskega sistema. Sladoled zagotavlja tudi holin, ki ima ključno vlogo pri zgodnjem razvoju možganov in metabolizmu.

Novejše raziskave tudi kažejo, da kljub visoki vsebnosti nasičenih maščob uživanje mlečnih izdelkov iz polnomastnega mleka ne povečuje tveganja za srčno-žilne bolezni. Velja pa omeniti, da so se raziskave na to temo večinoma osredotočale na polnomastne mlečne izdelke, ki veljajo za nekoliko bolj zdrave od sladoleda, kot so mleko, sir in jogurt.