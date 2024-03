Italijani iščejo 4000 reševalcev iz vode. Toliko zaslužijo v Sloveniji

V Italiji se je začelo iskanje 4000 reševalcev iz vode za naslednjo poletno sezono. Kljub temu da so bagnini glavni junaki številnih italijanskih poletnih filmov, pa jih je tako kot za številne druge sezonske poklice težko najti, saj med mladimi zanimanje za ta poklic upada.

Lastnike opazovalnih stolpov za reševalce iz vode skrbi, da bi lahko številni letos ostali prazni. Med mladimi je namreč vedno manj zanimanja za krajše pogodbe o zaposlitvi.

Poleg tega je za pridobitev licence za reševalca iz vode treba odšteti približno 500 evrov, medtem ko se mesečna plača za dvanajsturno delo giblje med 1400 in 1800 evri, kar tudi bremeni zanimanje za ta poklic, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Po vsej Italiji se za letošnjo poletno sezono išče več tisoč reševalcev iz vode. Slednji so med najbolj iskanimi poklici na številnih spletnih portalih za zaposlovanje v turizmu.

Z letošnjim aprilom bo ta poklic deležen nekaterih sprememb. Starostno mejo za opravljanje tega poklica so s 16 dvignili na 18 let. Program usposabljanja se bo medtem podaljšal s 30 na 100 ur.

Prav tako bo po novem treba usposabljanje ponoviti vsakih pet let, tako da za obnovitev licence ne bo več zadostovalo zdravniško spričevalo.

Ovire za tradicionalno počitniško delo za mlade maturante se bodo torej močno povečale, ugotavlja APA.

Z namenom zagotavljanja večje varnosti na plažah so oblasti zaostrile zahteve glede potrebnega števila reševalcev. V preteklosti je na plažah zadostoval en reševalec na 600 metrov, po novih predpisih pa je potreben en reševalec na vsakih 180 metrov.

Kako je z reševalci iz vode v Sloveniji

Reševalec iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje ljudi iz vode, za dajanje prve pomoči in za vzdrževanje reda na kopališčih oziroma za reševanje ljudi in dajanje prve pomoči pri reševanju na divjih vodah.

Zveza reševalcev iz vode Slovenija ima svojo spletno stran slolifeguard. com. Na tej spletni strani se lahko tudi prijavite za usposabljanje po sledečih programih:

za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih (program A),

Program A se deli na dva modula:

za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih z globino vode do 1,35 m - modul A1,

za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih z globino vode nad 1,35 m - modul A2,

za reševalca iz vode na naravnih kopališčih (program B),

za reševalca iz vode na divjih vodah (program C),

za osebe, ki izposojajo plovila (program D).

Cena tečaja A (A1/A2) je 549 evrov, tečaj B je 732 evrov, tečaj C je 580 evrov, tečaj D je 366 evrov.

Pomembne lastnosti reševalca iz vode

Pomembne lastnosti dobrega reševalca iz vode so tudi dober stik z ljudmi, prijeten nastop ter da zna biti odločen in hkrati takten. Reševalec iz vode mora biti pozoren opazovalec z občutkom odgovornosti, ki v primeru nesreče ostane miren in priseben.

Zelo dobro mora obvladati tehnike prve pomoči v primeru utapljanja v reki, morju, jezeru ali v bazenu, pogosto pa je zaželena tudi sposobnost poučevanja. Oseba, ki želi postati reševalec iz vode, mora biti telesno dobro pripravljena in vzdržljiva.

Reševalec iz vode v Sloveniji sodi v 593-plačilni razred. Njegova plača pa znaša med 1.074 - 1.672 evri.