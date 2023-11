Halucinogene droge so veliko odkritje pri zdravljenju zahtevnejših duševnih bolezni

Kaj povzroča dramatične spremembe v subjektivnem zavedanju, ki jih človek doživi med psihedeličnim potovanjem, ko zaužije drogo?

Znanstveniki so odkrili anatomske spremembe v specifičnih nevro transmiterskih sistemih in delih možganov.

Halucinogene droge in strojno učenje

Preiskovalci so zbrali več kot 6800 izkušenj posameznikov, ki so jemali eno od 27 različnih psihedeličnih spojin. Uporabili so strategijo strojnega učenja. Strojno učenje se nanaša na razred računalniških algoritmov, ki se učijo iz primerov, namesto da bi bili posebej programirani za izvajanje naloge. Iz niza konkretnih primerov se naučijo oblikovati splošno pravilo.

Osnovni princip strojnega učenja je torej opisovanje (modeliranje) pojavov iz podatkov. Rezultat učenja so lahko pravila, funkcije, relacije, sistemi enačb, verjetnostne porazdelitve ipd.

Naučeni modeli poskušajo razlagati podatke in se lahko uporabijo za odločanje pri opazovanju modeliranega procesa v prihodnosti.

S strategijo strojnega učenja so znanstveniki iz teh pričevanj izluščili pogosto uporabljene besede in jih povezali s 40 različnimi podtipi nevro transmiterjev, ki so verjetno povzročili te izkušnje.

Nato so te subjektivne izkušnje povezali s specifičnimi možganskimi regijami, kjer so najpogosteje kombinacije receptorjev, in z uporabo sond za transkripcijo genov ustvarili 3D- zemljevid možganskih receptorjev v možganih in subjektivnih izkušenj, povezanih z njimi.

Halucinogene droge se lahko morda izkažejo za naslednje veliko odkritje za izboljšanje klinične oskrbe zahtevnejših duševnih bolezni, pravijo znanstveniki.

Halucinogene droge so snovi, ki prekinejo običajno delovanje možganov ter povzročajo psihozam podobna stanja. Spremljajo jih motnje v čutnih zaznavah, ki niso posledica zunanjih vzrokov.

To so snovi, ki povzročajo privide oziroma halucinacije, blodnje ter vidne in slušne prevare oziroma opažanje predmetov ali pojavov, ki obstajajo samo v domišljiji. V skupino uvrščamo meskalin, psilocibin ter sintetične droge, kot so LSD, ekstazi (deluje stimulativno in psihedelično), eva, ipd.

Znanstveniki so prepričani, da je ta raziskava prvi korak k temu, da bodo lahko v prihodnosti zgradili sisteme za strojno učenje, s katerim bi lahko natančno napovedali, katere kombinacije receptorjev nevro transmiterjev je treba spodbuditi, da bi sprožili specifično stanje zavestne izkušnje v pacientu. Študija je bila objavljena na spletni strani Science Advances.

Okno v drugi svet

Psihedelična zdravila bodo morda uporabna za zdravljenje različnih psihiatričnih motenj, vendar so subjektivne spremembe realnosti med posamezniki zelo spremenljive, kar predstavlja ključni izziv pri podvigu, da bi halucinogene snovi vpeljati v medicinsko prakso.

Psihedeliki po mnenju raziskovalcev prestavljajo edinstveno okno v širok nabor nenavadnih stanj zavesti in so še posebej uporabni, ker lahko kažejo na osnovne mehanistične procese, ki se sprožijo na posebnih področjih odziva receptorjev. Raziskovalci si seveda najbolj želijo razumeti, kako ta zdravila delujejo, saj bi to pomagalo pri usmerjanju njihove uporabe v klinični praksi.

Prav zato je bila opravljena doslej največja raziskav v nevro znanosti glede izkušenj s psihedeličnimi drogami. Doslej je bila večina študij omejena na eno samo zdravilo, in to le pri pri peščici ljudi, ta raziskava pa združuje na tisoče izkušenj, ki jih povzroča na desetine različnih halucinogenih spojin, in jih gleda skozi prizmo 40 podtipov receptorjev.

Brez uporabniške izkušnje ne bi šlo

Raziskovalci so analizirali 6850 poročil o izkušnjah ljudi, ki so jemali eno od 27- ih psihedeličnih spojin. Poročila so bila dobljena iz baze podatkov organizacije, ki zbira r poročila o izkušnjah, ki jih povzročajo psiho aktivne droge od uporabnikov. Z algoritmom strojnega učenja in na koncu ustvarili zemljevid nevro transmiterskih sistemov.

Raziskovalci pravijo, da ko poskušamo razumeti posledice glede psihedelične izpostavljenosti, napredno misleči znanstveniki j ponujajo zanimive načine za zajemanje in razumevanje teh izkušenj. Vsekakor pa ta raziskava v strokovnih krogih velja za zelo mogočno in izjemno pametno in kakovostno.

Pravijo, da bi morda psihedeliki v kombinaciji z novimi aplikacijami računalniških orodij lahko pomagali obiti nenatančnost psihiatrične diagnoze in povezati načine vedenja s specifičnimi fiziološkimi cilji.