Ali je zdravo jesti živa, surova jajca

Jajca veljajo za ena najbolj hranljivih živil. Bogata so z beljakovinami in vitamini B kompleksa ter ponujajo številne druge dragocene sestavine.

Vsebuje visoko kakovostne beljakovine, zdrave maščobe, vitamine, minerale, antioksidante, sestavine, ki varujejo oči in druge organe.

Vsi, ki ne jejo mesa, z jajci nadomeščajo izgubljene beljakovine.

Bogastvo v 50 gramih

Ocenjuje se, da eno celo veliko surovo jajce, težko približno 50 gramov, vsebuje približno 72 kalorij, 6 gramov beljakovin, 5 gramov maščobe, približno 9 odstotkov vitamina A, 13 odstotkov vitamina B2 - riboflavina, 8 odstotkov vitamina. B5 - pantotenska kislina, nato 7 odstotkov vitamina B12 - kobalamin.

Tu je še selen, in sicer v približno 22 odstotkih, sledi mu 10 odstotkov fosforja, 6 odstotkov folata, vitamina D in K. Ja, sliši se fantastično.

Poleg tega eno surovo jajce vsebuje 147 miligramov holina, bistvenega hranila, ki je pomembno za zdravo delovanje možganov in dobro za srce.

Surova jajca so bogata tudi z luteinom in zeaksantinom. Ti pomembni antioksidanti ščitijo oči in lahko zmanjšajo tveganje za bolezni vida, povezane s staranjem. Skoraj vse hranilne snovi so skoncentrirane v rumenjaku, medtem ko jajčni beljak sestoji predvsem iz beljakovin.

Rocky Balboa je vzornik športnikov

Obstaja prepričanje, da je uživanje ali pitje surovega jajca dobro za glasilke. Ker je zelo bogato z beljakovinami in nizkokalorično, so pred pojavom beljakovin v prahu v obliki dodatkov aktivni športniki poleg mleka in mlečnih izdelkov uživali jajca, da bi telesu zagotovili tisto, kar potrebuje. Obstaja legendarni prizor, v katerem Sylvester Stallone v liku Rockyja Balboe iz istoimenskega filma takoj po tem, ko se zbudi, razbije 5 svežih jajc in jih popije. Trendsetter Rocky je služil kot vzor večini profesionalnih športnikov in rekreativcev.

Strokovnjaki pa se ob temu prizoru namrdnejo in ugotavljajo, da z uživanjem termično neobdelanih jajc ogrožamo svoje zdravje, telo pa s tem ne dobi nekaterih hranilnih snovi, ki jih jajce ima.

Več beljakovin dobimo v kuhanem jajcu

Raziskave kažejo, da če uživamo termično obdelano jajce, lažje absorbiramo njegova hranila. Človeško telo je namreč sposobno absorbirati približno 50 odstotkov beljakovin iz živega jajca, v primerjavi s približno 90 odstotki, kolikor jih porabimo iz vsakega kuhanega jajca. Z drugimi besedami, beljakovine v kuhanih jajcih so celo 80-krat bolj hranljive.

Dodatno dejstvo, ki govori v prid termični obdelavi, ko gre za to živilo, je, da lahko surov jajčni beljak po nekaterih virih blokira absorpcijo biotina, to je vitamina B7. Ta vitamin sodeluje pri proizvodnji glukoze in maščobnih kislin v telesu. Med nosečnostjo igra pomembno vlogo.

Toplota uniči avidin

Medtem ko so jajčni rumenjaki dober živilski vir biotina, vitamina B7, surovi beljaki vsebujejo beljakovino, imenovano avidin. V tankem črevesu se veže na biotin in preprečuje njegovo absorpcijo. Ker toplota pri kuhanem jajcu uniči avidin, se to ne zgodi.

Če jeste surova jajca, je malo verjetno, da bo to povzročilo dejansko pomanjkanje biotina. Da bi do tega prišlo, bi morali zaužiti vsaj ducat na dan v daljšem časovnem obdobju.

Kuhanje »ubije« kalij in fosfor

Po drugi strani, čeprav se beljakovine bolje absorbirajo iz kuhanih jajc, lahko kuhanje zmanjša vsebnost drugih hranil. Sem spadajo vitamin A, vitamin B5, fosfor in kalij.

Nevarnost zastrupitve s salmonelo

Je pa nekaj, kar nutricionisti še posebej poudarjajo. Namreč, tako surova kot premalo kuhana jajca so lahko okužena z bakterijo salmonelo. Najdemo jo tako v jajcih kot v njihovi lupini. Če zaužijete jajce, okuženo s salmonelo, pride do zastrupitve.

Simptomi zastrupitve s salmonelo vključujejo želodčne krče, drisko, slabost, vročino in glavobol. Običajno se pojavijo 6 do 48 ur po jedi in lahko trajajo 3 do 7 dni.