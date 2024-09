8 vrst živil, ki odlično nadomestijo meso

Vemo, da so naše mišice, notranji organi in tkiva sestavljeni iz beljakovin. Proteini pomenijo eno najpomembnejših sestavin v našem življenju, zelo pomembni so za rast, razvoj in ohranjanje telesnih funkcij.

Pomagajo pri celjenju ran in nadzorovati krvni sladkor in se borijo z bakterijami, pomagajo nam ohranjati zdravo telesno maso in močne mišice.

Obstaja veliko odličnih virov beljakovin, ki niso meso, in ti viri so primerni tako za vegetarijance, vegane kot za vse, ki želijo zmanjšati vnos mesa. Tukaj je nekaj najpogostejših:

Stročnice

Leča: Bogata z beljakovinami in vlakninami, odlična za juhe, solate in enolončnice.

Čičerika: Uporablja se v humusu, solatah ali kot prigrizek (pražena čičerika).

Fižol: Črni, beli, rdeči ali pinto fižol so odlični viri beljakovin in vlaknin.

Sojini izdelki

Tofu: Zelo prilagodljiv vir beljakovin, ki absorbira okuse in je primeren za praženje, pečenje ali cvrtje.

Tempeh: Fermentiran sojin izdelek z visoko vsebnostjo beljakovin in značilnim okusom, pogosto uporabljen kot nadomestek za meso.

Edamame: Mladi sojini stroki, ki so bogati z beljakovinami in hranili.

Oreščki in semena

Mandlji, orehi, indijski oreščki: Bogati z beljakovinami, zdravimi maščobami in vlakninami.

Chia, lanena in konopljina semena: Ponašajo se z visoko vsebnostjo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob.

Arašidovo maslo in drugi oreškovi namazi: Odličen vir rastlinskih beljakovin.

Polnovredna žita

Kvinoja: Vsebuje vseh devet esencialnih aminokislin, zato velja za popoln vir beljakovin.

Oves: Vsebuje več beljakovin kot večina drugih žit, poleg tega je bogat z vlakninami.

Ajda: Polnovredno žito, ki je naravno brez glutena in ima dobro vsebnost beljakovin.

Mlečni izdelki (za vegetarijance)

Jogurt, skuta, sir: Mlečni izdelki, kot so grški jogurt in skuta, so bogati z beljakovinami.

Mleko: Tradicionalno ali rastlinsko mleko, obogateno z beljakovinami (npr. sojino mleko).

Jajca (za vegetarijance)

Jajca so popoln vir beljakovin, saj vsebujejo vse esencialne aminokisline.

Rastlinski proteini v prahu

Proteinski praški iz graha, riža, konoplje ali soje so dober način za povečanje vnosa beljakovin, zlasti pri veganski prehrani.

Seitan

Izdelek iz pšeničnega glutena, bogat z beljakovinami, pogosto uporabljen kot nadomestek za meso v veganskih jedeh.

Ti viri beljakovin ponujajo različne možnosti za ustvarjanje uravnotežene in pestre prehrane brez mesa.