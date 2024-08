Svetovalnica: Sosedje se ne zmenijo za nevarno streho - kako naj ukrepam

Spoštovani!

Živim v večstanovanjski hiši, kjer sem leta 2017 kupila stanovanje. V hiši so skupno štiri etažirana stanovanja, upravnika ni.

Stanovanjska hiša je bila zgrajena leta 1968 in od takrat nikoli vzdrževana, vključno s streho, ki je dotrajana. Strešna kritina je iz azbesta, ki se kruši in odpada, prav tako so načeti vsi žlebovi, nevarnost je tudi, da se zlomi nosilni strešni tram, ki je obrnjen na javno cesto.

O vsem tem že vsa leta opozarjam ostale lastnike, da se mora streha nujno popraviti in zamenjati, a o tem nočejo niti slišati. Eden od lastnikov je tudi državno javno komunalno podjetje, ki se prav tako ne zmeni za nevarnost.

Skupnega rezervnega sklada ni, niti niso imeli nikoli niti enega evra privarčevanih sredstev za nujna popravila.

Prosim za vaš nasvet, kaj naj storim? Azbest namreč odpada na vse strani in s tem tudi onesnažuje okolico.

Hvala za odgovor!

- bralka

